Esta fue la primera palabra de Salvador, hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque, ha acaparado los titulares de los diferentes medios de comunicación desde hace varios meses. La presentadora ha sido la encargada de contar en sus redes sociales, el proceso que el pequeño ha enfrentado debido a la tortícolis gestacional con la que nació, razón por la que tuvo que someterse a varias terapias.

El hijo menor de la pareja está próximo a cumplir su primer año de vida. Hace pocas semanas recibió su primer sacramento de la Iglesia Católica: el bautizo; celebración en la que Lincoln y Carolina se dejaron ver juntos después de mucho tiempo.

En su cuenta de Instagram, donde suma casi 7 millones de seguidores, Carolina Cruz reveló que el pequeño ya dijo su primera palabra, dejándola completamente enamorada al escucharlo. “Hoy Salvador dijo su primera palabra clara: MAMÁ. Yo se la había escuchado hace algunas semanas pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos. ¿Se imaginan lo que siento?”, escribió junto a una foto en blanco y negro, donde se ve a su bebé recostado sobre su pecho.

Además, también aprovechó para contarle a sus fanáticos que el niño ya duerme de corrido más horas y que, su evolución, ha sido bastante significativa. “También ya pasa 11 horas derecho, el proceso con Salva ha sido lento pero seguro, sin afán, sin prisa, me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD”.

Inmediatamente, las reacciones de sus amigos y seguidores no se hicieron esperar. “Su primera palabra, después no habrá quien lo calle”, “qué gran bendición. MAMÁ es lo que tiene Salvador”, “qué hermoso y gratificante, él debe amar a mamá”, “Qué belleza... eres su gran amor”, “lo más hermoso”, “bello....todos los procesos son diferentes, no hay prisa..y eso es lo más importante, disfrutarlos”.