Juan Diego Alvira es uno de los presentadores más queridos por los televidentes colombianos. Sus fanáticos le siguieron los pasos durante su ausencia del set de Noticias Caracol pues el presentador y su familia estuvieron de vacaciones en Europa.

Como ya es costumbre, todas mañanas, Juan Diego Alvira sorprende a sus ocurrencias a todos los televidentes. Hace pocos días compartió con los televidentes la alegría de celebrar un nuevo aniversario de boda con Ana María Escobar. La pareja lleva 14 años de matrimonio y tiene una hija, María del Mar, quien en octubre cumplirá 5 años.

Este es el agüero de Juan Diego Alvira para presentar el noticiero

A raíz de su aniversario de matrimonio, varios internautas recordaron la curiosa anécdota que contó el presentador sobre su argolla de matrimonio.

En una entrevista para The Suso’s Show, Juan Diego Alvira reveló que quitarse su anillo durante sus apariciones al aire, le trajo un grave problema con su esposa. “Estaba trabajando en esa época en City TV. Recién me casé, empecé a portar la argolla y comencé a cometer cualquier cantidad de errores. Un día tenía que salir impecable y me la quité. La guardé y presenté ese día como los dioses”.

Aunque Alvira recuerda la anécdota con humor, este ´agüero´ hizo que su esposa se molestara durante varios días. Afortunadamente, el inconveniente no duró mucho tiempo. “Eso fue dialogado, eso fue negociado. Mi esposa me dejó de hablar durante una semana. Es la única pelea que me he ganado”.