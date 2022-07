Juan Diego Alvira es fan de su esposa: conoce sus talentos

Más de un televidente se emocionó, hace una semana, con el regreso de Juan Diego Alvira a Noticias Caracol.

Te puede interesar: Falleció Darío Gómez, El Rey del Despecho a sus 71 años

Durante varios días, el presentador estrella de la emisión de la mañana del informativo, brilló por su ausencia pues estaba de vacaciones y viajó con su familia a Europa. Durante esos días, Juan Diego Alvira aprovechó para desconectarse de redes sociales, no sin antes asegurarles a sus seguidores que pronto compartiría detalles de toda su travesía.

La espera terminó, y el presentador regresó al set de Noticias Caracol, pero además publicó en YouTube el primer capítulo de lo que fueron sus vacaciones en compañía de su esposa Ana María Escobar y su hija María del Mar.

Vea también: Lugares que Juan Diego Alvira ha visitado en sus misteriosas vacaciones por Europa

Juan Diego Alvira presentó las habilidades y talentos de su esposa

Como se ve en el video de Juan Diego Alvira, es su esposa quien tiene todo el protagonismo en la pantalla y además tomó decisiones importantes en las vacaciones, que el mismo presentador denominó Annie Tours.

Fue gracias a Ana María que se pudo dar solución a los diversos obstáculos que se presentaron en el viaje, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue la habilidad de la esposa de Juan Diego Alvira para hablar delante de cámaras.

Vea también: A Juan Diego Alvira su suegra no lo quería y así la conquistó

“Mi esposa adoradísima es supremamente calculadora y metódica. Ella es la protagonista de este video” , dijo Juan Diego Alvira, para después grabar a su cónyuge que, aunque cueste creerlo, parece no ser tan fan de las cámaras. “Es obvio que yo no iba a estar grabada en estas vacaciones y ahora me están grabando hasta las risas”.

Además del aplaudido carisma de la colombiana, muchos también resaltaron su sencillez y su amor por la familia. Una frase quedó grabada en la memoria de muchos fanáticos, y la dijo Ana María, quien no estaba tan deslumbrada por visitar un centro comercial europeo, lleno de las marcas más exclusivas. “No importa, pasear me parece más rico que tener una cartera” finalizó.