Estos son los divertidos memes contra J Balvin por el premio ‘artista afrolatino’

Las redes sociales estallaron de críticas luego de que se conociera que J Balvin había ganado el premio como ‘Mejor Artista Afrolatino del Año’, entregado por los Premios de Entretenimiento Africano de Estados Unidos.

Varios internautas comentaron que ese galardón debió ser para un artista de la comunidad afro. Por esa razón se desató una polémica que, hasta el momento, no ha cesado. De hecho, los memes no se han hecho esperar, y varios tomaron con humor el acontecimiento. Algunos creativos se imaginaron a Balvin de piel negra y sacaron publicaciones jocosas. Incluso, lo han comparado con otros personajes que también han sido tendencia en redes sociales, por ejemplo, con Yanfri, el pequeño niño chocoano que se hizo famoso hace unos días por ‘caminar como un hombre’.

El colombiano compitió en esa categoría con Nacho y Bad Bunny. El fin del premio es reconocer el trabajo de afrolatinos en el género urbano. No es la primera vez que el artista antioqueño se ve envuelto en escándalos, y no solamente de su carrera musical. En cuanto a su vida personal también ha tenido algunas polémicas, por ejemplo cuando, hace poco, lo tildaron de machista por un comentario que escribió en una de las fotos de su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, quien posaba en un diminuto vestido de baño. Por su video de Perra, fue calificado como ‘sexista’ y ‘racista’. Por ese motivo, algunos internautas afirman que el colombiano no es merecedor de ese reconocimiento.