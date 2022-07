Evaluna se presenta a concierto con costosas ‘Crocs’ con tacón de Balenciaga

Después de que Evaluna terminó sus días de dieta tras el nacimiento de Índigo, viajó, junto con su hija, para acompañar a su esposo Camilo a la gira de sus conciertos llamada De adentro pa’ fuera tour.

Desde hace unas semanas, el artista colombiano ha visitado varias ciudades de España. Una de sus más recientes presentaciones fue en Madrid, donde tuvo invitados muy especiales como Alejandro Sanz, Dani Martín, Nicki Nicole. Por supuesto, Evaluna no podía faltar.

Evaluna utilizó costosas Crocs con tacón de Balenciaga

Los padres de Índigo interpretaron su tema Por primera vez. Los integrantes de la ‘tribu’, como Camilo llama a sus fanáticos, expresaron su emoción por verlos en tarima. No obstante, hubo un detalle que llamó la atención de muchos.

Se trata de los zapatos con los que llegó al escenario. Son unas Crocs de la reconocida marca Balenciaga, de color verde y con tacón. En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Algunos afirmaron que eran feos. “No sé cuál de los dos viste peor”, “ellos se visten terrible”, “Carolina Herrera se podría infartar si la ve”, “son horrendas”, “dinero y mal gusto”, “ya no haya qué disfraz ponerse”, “qué zapatos tan horribles”.

Sin embargo, también hubo algunos usuarios que defendieron a Evaluna y la apoyaron por la forma en que se viste. “A los artistas les luce todo en cuanto a moda se refiere”, “hace bien en ponerse lo que le gusta”, “para gustos, lo colores”, “lo importante es que a ella le gusten”, son algunos de los comentarios que han dejado en las redes.

¿Cuánto cuestan las Crocs que utilizó Evaluna en concierto de Camilo?

Según la página oficial de la reconocida marca de moda, esas Crocs tienen un costo de 625 dólares, que equivaldrían a 2.708.962 pesos colombianos, aproximadamente.

Camilo y Evaluna se han caracterizado, entre otras cosas, por su particular estilo que ha sido criticado por muchos. No obstante, han hecho caso omiso a los comentarios y han demostrado que disfrutan lo que se ponen y lo que hacen.

