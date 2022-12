¿Ex de Rodrigo De Paul lo amenazó por su relación con Tini, tras ganar el mundial?

El romance entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista argentino Rodrigo De Paul le dio la vuelta al mundo desde que la albiceleste se convirtió en la campeona del Mundial de Fútbol celebrado en Qatar. Sobre la reciente relación entre los argentinos existen muchas especulaciones y polémicas, que fueron tema de conversación entre la prensa y los usuarios de internet desde sus comienzos.

El inicio del romance entre Rodrigo de Paul y Tini fue polémico, porque se filtró al poco tiempo de la ruptura entre el futbolista y su esposa, la modelo Camila Homs, quien meses antes había dado a luz a Bautista, su segundo hijo con el deportista. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de su separación, la prensa argentina hace algunas especulaciones al respecto.

La pareja de argentinos presumió su amor por las calles de Argentina y causó caos de sus fanáticos en un centro comercial. Foto: Instagram

¿Cómo empezó la relación de Tini y Rodrigo De Paul?

Se dice que sus primeras citas fueron a inicios de este año, pero ambos decidieron guardar cautela por la reciente separación entre el futbolista y Camila Homs. La prensa asegura que se vieron por primera vez en noviembre, un mes después de intercambiar mensajes por redes sociales. Habrían asistido juntos a un asado en su país natal, pues De Paul se encontraba jugando las eliminatorias sudamericanas. Para mantener la privacidad de su relación, escogieron la casa de la artista de 25 años para tener sus siguientes citas.

¿Quién es Camila Homs?

Fuentes cercanas al jugador aseguran que la relación entre el futbolista y la madre de sus hijos, modelo y presentadora, terminó en julio del 2021, pero la periodista Yanina Latorre reveló que, al día siguiente del nacimiento de su hijo menor, ambos habrían firmado un acuerdo de separación. Su relación fue la más larga y estable que ambos habían tenido hasta el momento, Rodrigo y Camila se conocieron en su adolescencia, ella tenía 15 años y él, 17. Desde entonces vivieron en España e Italia, persiguiendo los sueños del futbolista.

Su primera hija, Francesca, nació en enero de 2019, y varios seguidores de la expareja aseguran que Bautista, su hijo menor, que nació en junio del año pasado, llegó en medio de una crisis de la pareja, que llevaba once años de relación. Ahora, la modelo vive en un apartamento de Puerto Madero, en Argentina, con los dos pequeños. Camila y Rodrigo aseguran tener una relación sana, enfocada en sus dos hijos.

¿Camila Homs amenazó a Rodrigo De Paul?

Lo más recientes rumores aseguran que la relación entre los ex no estaría en los mejores términos, pues se conoció que el futbolista de 28 años habría demandado a su expareja por “amenazas y hostigamiento”.

El programa Intrusos de América TV reveló algunos de los supuestos mensajes de WhatsApp que habrían empezado a asustar al deportista. “Estos son dos de los mensajes que están en la Justicia, que fueron visto por un escribano. Todavía no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Yo me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz. En las amenazas y extorsión también se la nombra a Tini. Las amenazas empezaron con Tini. Cuando Rodrigo recibe un mensaje muy fuerte, para no usar otra palabra, con respecto a los hijos ahí decidió hablar con los abogados”, dijo la periodista Maite Peñoñori.