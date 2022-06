Falleció el director Alfredo Tappan, padre de Christian Tappan

El director mexicano Alfredo Tappan falleció en Bogotá a los 79 años. Foto: Leonardo Sánchez

Durante 63 años, Alfredo Tappan dedicó su vida a la televisión. Inició muy joven su carrera en México, cuando se presentó al casting, en Televisa, para El coronel Cosmos. Era 1958 y la televisión era en vivo. Ganó una beca para estudiar en la Escuela Esmeralda del Instituto de Bellas Artes de México, y en el medio tiempo restante hacía turnos como técnico en Televisa. Tenía 19 años, y por azar de la vida tuvo que asumir por primera vez el rol de director de programa en el que era asistente. “Se llamaba Blancas y Negras, era de música en vivo y yo era más un director de cámaras que otra cosa”, recordó. Cuando el presidente Kennedy visitó México, la NBC lo buscó para que hiciera parte de su equipo técnico, trabajó como sonidista y camarógrafo, la actividad que lo trajo por primera vez a Colombia, en 1968, donde conoció a su esposa, María Cristina Sorzano, que hacía parte de la oficina de prensa, encargada de la visita del Papa Pablo VI, en Bogotá. “Empezamos cayéndonos mal, yo venía con la NBC, era mono, y ella dijo ‘este es gringo’. Empezó hablando en inglés y yo le contestaba en el mismo idioma. Cuando me preguntó dónde había nacido, le dije que en México. ‘Usted es mexicano, ¿por qué me habla en inglés?’, dijo ella , y yo contesté , ‘pues , porque usted me está preguntando en inglés’. María Cristina me dijo, ‘Ay no sea payaso’. Le empecé a caer mal, pero ella me gustaba mucho y le monté la perseguidora”. Cuando regresó a México ya eran novios y vivieron su relación a distancia por tres años y se casaron en Gaira, Santa Marta, en 1971. Fruto de su unión nacieron Christian, en 1972, y William, dos años después. Regresó con su esposa a México, donde estuvo por 12 años más en Televisa. De regreso a Colombia hizo Expedición botánica para RTI, luego con Cenpro, su idea de un docudrama pensado en los jóvenes de colegio, se convirtió en Décimo grado.

El programa duró cinco años al aire y, sin duda, marcó un hito en la televisión. Tappan llegó luego a Producciones Punch , y trabajó por primera vez junto a Dago García y Luis Felipe Salamanca, dirigiendo producciones como Te voy a enseñar a querer, El pasado no perdona y La vida secreta de Adriano Espeleta. También fue director, en Jorge Barón Televisión, de Al final del arcoíris, Paloma, Lucerito y Corín Tellado. En Caracol Televisión estuvo al frente de Mi generación, Siempre Música y Soledad, más adelante dirigió Tu voz Estéreo. También fue profesor de los programas de actuación y de dirección de las materias de televisión de Caracol Escuela, centro de formación para talentos de la industria audiovisual del canal Caracol.