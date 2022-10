Foto: Clara Chía juega con los hijos de Shakira y Piqué

Cuatro meses después de confirmar públicamente su separación, Shakira y Gerard Piqué continúan sonando alrededor del mundo. Mientras la colombiana se enfoca en su carrera musical y en mostrarse al lado de sus dos hijos, Milan y Sasha; el futbolista español no oculta lo enamorado que está de su novia, Clara Chía Martí , de 23 años.

El paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca a la expareja desde 2010, mostró imágenes exclusivas en el programa El Gordo y La Flaca donde se ve al jugador del FC Barcelona en compañía de sus hijos, su perro y su pareja en un lugar que antes frecuentaba con la artista barranquillera.

Clara Chía y Gerard Piqué: de paseo con los hijos de Shakira

En unas fotografías compartidas por el paparazzi español, se observa a Piqué jugando fútbol con sus dos hijos, mientras su novia, acompañada de una mascota, los observa desde metros atrás. Según el programa mencionado, el lugar donde fue captada la escena sería una de las casas construidas por el deportista y Shakira, ubicada en los pirineos catalanes. “Es la casa donde muchas veces vimos a Shakira con Piqué, pero que ahora disfruta Clara, y ella feliz con su futbolista y los hijos de la barranquillera”.

¿Indirectas a Piqué? Shakira da pistas sobre su nueva canción

El próximo miércoles 19 de octubre, la colombiana estrenará Monotonía, su canción con Ozuna , y sus fanáticos alrededor del mundo no pueden dejar de crear hipótesis sobre quién pudo haber sido su inspiración para crear el nuevo tema.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía” y “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, son los fragmentos de la nueva canción que la barranquillera, de 45 años, ha compartido con los internautas, quienes piensan que podrían referirse a su ex.