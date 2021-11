Foto: conoce al guapo novio de Sara Corrales, Jessica en ‘Vecinos’

Muy pocas veces, la actriz Sara Corrales, a quien actualmente vemos en las tardes por el canal Caracol interpretando a Jessica, en Vecinos, habla de su vida privada, especialmente de sus parejas sentimentales.

Por medio de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le preguntó por el novio, así que, para responder al interrogante, lo hizo a través de una foto junto a él. Se trata de un acuerpado hombre, con barba y a quien ella definió como “una cosita deliciosa mexicana”. En la imagen aparecen dentro de una piscina, abrazados y muy enamorados. Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre que conquistó su corazón, aunque en redes sociales afirman que podría tratarse del mismo novio que presentó el año pasado en su cuenta de Instagram y con el que supuestamente había terminado hace unos meses.

Con esa fotografía, la actriz desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre su soltería, pues no había vuelto a publicar nada con su pareja. De igual manera, sus seguidores aprovecharon la dinámica de las preguntas en Instagram, para preguntarle sobre sus planes de matrimonio y si desea tener hijos. Ante el interrogante, la actriz confirmó sus planes de tener una familia, pero a su vez, dejó claro que si las cosas no se dan, también sería feliz.

“Sí me gustaría casarme, sí me gustaría tener hijos, familia, pero si no pasa, te aseguro que no pasa nada porque mi felicidad no depende de si estoy casada o no, entonces, bienvenido lo que sea”, dijo Sara Corrales a través de un video.

