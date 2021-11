“No es capricho”: Daniel Arenas le puso límites a Daniella Álvarez en su relación

El actor colombiano Daniel Arenas y la presentadora y exreina Daniella Álvarez anunciaron su noviazgo hace unos meses, relación que ha sido bastante comentada en redes sociales y en los medios de comunicación nacionales e internacionales.

El galán de telenovelas siempre ha sido muy hermético con su vida privada; por su parte, Daniella sí suele ser muy activa en sus redes sociales, y comenta detalles de lo que ocurre en su vida personal y profesional. Recientemente, Daniel habló en el programa Sal y pimienta de Univisión, sobre los límites de privacidad que tiene su relación con la barranquillera, allí confirmó que está muy feliz, y explicó cuál es el secreto para mantener la estabilidad en un noviazgo.

“Yo siempre se lo he dicho a ella: hasta un punto. Dejemos que la gente que nos quiere, la gente a la que le importamos sanamente sepa lo que tiene que saber. No es capricho ni es mala onda. Solo soy una persona que defiende sus convicciones”, confesó el actor de Corazón indomable.

Asimismo, resaltó que, aunque él ha sido muy cuidadoso con su privacidad, tampoco le molesta que Daniela comparta detalles de su relación, pero con límites. “Para nadie es un secreto que a Daniela le encanta contar sus cosas, ella es feliz, es una persona que tiene un propósito de vida muy bello, entonces con algo que la hace tan feliz como nuestra relación o el amor, yo tampoco voy a estar cerrado a que no hable”, expresó el actor de 42 años.

Sobre los planes de matrimonio e hijos, Daniel Arenas también se refirió, luego de que en redes sociales se especulara que la pareja ya se había casado: “Yo no quiero entrar en ese juego de ‘se van a casar, van a ser papás’ porque eso no se vale. Eso es una decisión muy privada y personal, y yo hablar de los hijos o del anillo sería ir en contra de mis principios y de como pienso. Pero será a nuestra manera y en el tiempo que sea, pero convertir esto en tema mediático no va conmigo”.

