Foto: Viviana Posada, actriz de Enfermeras, la “doble perfecta” de Paola Jara

La actriz de Enfermeras asegura que constantemente la comparan con la cantante de música popular, pese a que no tienen ningún vínculo familiar. ¿Será que sí se parecen?

Viviana Posada, es una actriz colombiana que actualmente interpreta a Ivonne, una auxiliar de enfermería, en la producción del Canal RCN. También es cantante de música popular, y gracias a su talento artístico, ha venido ganando más seguidores en redes sociales.

Recientemente confesó en su cuenta de Instagram, por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ que, en algunas ocasiones la confunden con Paola Jara, pues muchas personas le ven un gran parecido con la prometida de Jessi Uribe.

En charla con sus 60 mil seguidores, respondió cuál es su verdadero vínculo con la intérprete de Murió el amor, pues el parecido físico entre ambas artistas parece confundir a más de uno. Y es que no solamente le pasa en la calle, sino que, además, hay quienes piensan que son familia.

“Sí, me lo han dicho demasiado, siempre me lo dicen. Pero no somos nada. Lo único que tenemos en común es que cantamos música popular”, respondió la actriz ante la insistencia de sus seguidores que le escribieron “No es una pregunta, pero te pareces mucho a Paola Jara”

La artista, que es oriunda de los llanos orientales, confesó que lo único que tienen ambas en común es que son cantantes del mismo género musical y que, aunque ella es actriz, su pasión por la música no es solamente un hobby, pues constantemente se prepara para presentar sus canciones al público.

Sus seguidores han insistido en el parecido porque Viviana también ha interpretado varios éxitos de Paola Jara. Incluso, en su cuenta de Instagram tiene un video donde cantan juntas Que sufra, que chupe y que llore, tema de la antioqueña junto a Francy.