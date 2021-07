Paola Jara y Jessi Uribe: curiosidades de su relación

Te puede interesar: Pipe Bueno y Luisa están listos para dar a conocer su nueva canción

La pareja de cantantes, a quienes hemos visto muy enamorados, se han convertido en tendencia, luego de confirmar en exclusiva para la Revista Vea que pronto irán al altar.

Su relación ha sido una de las más sonadas en el mundo del entretenimiento. La pareja se ha caracterizado por compartir varios momentos especiales de su relación en redes sociales. Incluso, se han dejado ver muy juiciosos haciendo ejercicio juntos.

¿Cómo les ha ido haciendo ejercicio en pareja?

Paola: “Me parece lo máximo, porque te acompañas, porque si alguno tiene pereza el otro ese día está más enérgico, entonces ahí hacemos una buena dupla. Trato de cuidarme un poquito con el ejercicio que me da vitalidad, energía, me desestresa, porque la verdad en la comida no, soy muy comelona”.

Jessi Uribe y Paola Jara bailan como si nada haciendo ejercicio

¿Cuál es el más ‘flojo’ para el ejercicio?

Paola: “Él. Me toca halarlo, pero en ocasiones a mí me entra la pereza y el que me arrastra es él. Es muy rico tener ese complemento”.

Jessi: “Yo soy de entrenar, me gusta, pero no es que entrene todos los días. Este año me he subido de peso, pero la que más entrena es Pao, yo soy más perezoso. He ido muy seguido a México últimamente, y me he descuidado mucho en el ejercicio porque he comido muchos tacos, cuando llego acá y estoy con Pao, ella es la que me ayuda mucho a entrenar para estar otra vez en forma”.

Pero la pareja no sólo hace una gran dupla para hacer ejercicio, también en el área musical ambos se apoyan para seguir lanzando grandes éxitos como lo han hecho hasta ahora.

Musicalmente hablando, ¿quién aconseja a quién?

Jessi: “En eso sí tengo que confesar que soy yo. Yo estoy encima de Pao en cuanto a lo musical, en cuanto a arreglos de canciones, a shows. Me preocupo mucho por mi música, pero también por mi show y le ayudo mucho a Pao en cuanto a eso. En lo musical soy muy exigente, más detallista”.

Paola: “Él regaña más no sólo musicalmente, sino en todo. Su carácter es un poquito más fuerte que el mío, le dan más rabias que a mí”.

¿Cómo recibe Paola las críticas constructivas de Jessi?

“Pao recibe muy bien todo lo que yo le digo, porque ella sabe que soy muy apasionado. No quiere decir que me las sepa todas, yo aprendo mucho de Pao también, tiene una técnica increíble al cantar, es muy afinada. Yo aprendo mucho de todo lo que yo veo, de muchos artistas tomo muchas cosas muy buenas y las aplico”.

