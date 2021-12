Fotos: ella es Alejandra, la hija adoptiva de Vicente Fernández y doña ‘Cuquita’

Tras la muerte del cantante Vicente Fernández, los fanáticos que hoy lloran su partida se han interesado por conocer cada detalle de su vida, entre ellos, todo lo referente a la dinastía Fernández, quién es su esposa, sus herederos y más.

Sin duda, la muerte del Charro de Huentitán ha dejado un gran vacío en su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como doña Cuquita, y sus hijos Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra. Esta última, fue la cuarta hija del matrimonio de Vicente Fernández y doña Cuquita, que fue adoptada cuando era una pequeña. Según contó en una oportunidad el artista, en realidad, Alejandra es una sobrina de su esposa. “Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”. Entre otras cosas, ‘Chente’ contó que a raíz de eso se quedaron con la niña y la adoptaron como a una hija. Sin embargo, cuando la niña tenía cuatro años su cuñada le pidió que se la devolviera. “Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede’, empezó a tartamudear, la niña tenía cuatro años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”.

Según la prensa mexicana, Alejandra Fernández es diseñadora gráfica y se dedica a la industria de la moda fabricando y diseñando bolsos y a diferencia de sus hermanos, se ha mantenido alejada del mundo del espectáculo pese a que la dinastía Fernández ha sido bastante mediática. Ayer, habló con la prensa del fallecimiento de su padre y dijo: “Fueron momentos muy fuertes, la verdad, y muy íntimos para la familia, pero ahí estuvimos todo el tiempo. Yo no me separé para nada. Fue muy fuerte, pero todo fue muy bonito”.