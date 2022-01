Fotos: ella es Montserrat Bernabéu, mamá de Gerard Piqué y suegra de Shakira

Shakira y Gerard Piqué llevan más de una década de relación. Fruto de su amor nacieron Milan y Sasha. La pareja se conoció en Madrid, antes del Mundial de Sudáfrica de 2010 y desde entonces, han sido una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Mucho se ha hablado de la relación de Shakira con su suegra Montserrat Bernabéu, pues hace un tiempo, la barranquillera confesó que hay una cosa que no le perdona a la madre del jugador, quien le sugirió cortar su larga melena, pero ese look no la favoreció y, finalmente, la colombiana terminó confesando que seguir ese consejo a su suegra fue el peor error de su vida. “Me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el cabello? Que lo tienes muy maltratado’. Y yo, ‘Ah, ajá’. (…) El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos”, reveló en una entrevista para una portada de la revista Vogue.

¿A qué se dedica Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué?

Montserrat Bernabéu además de ser la madre del jugador del FC Barcelona y la suegra de la colombiana Shakira, también es una reconocida médica graduada de Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona, especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Fue presidenta de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación desde 2005 y miembro de la Junta Directiva de la International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Además, se ha desempeñado como investigadora de numerosos proyectos europeos relacionados con las nuevas tecnologías en rehabilitación.

¿Cómo es la relación de Montserrat Bernabéu y Shakira?

Pese al incidente que vivió Shakira con su corte de cabello, aconsejado por su suegra, las dos mujeres se llevan de maravilla, según han contado en varias entrevistas en diferentes medios de comunicación. “Shakira es una persona espectacular, una mujer sencilla y de grandes valores que además resulta ser la segunda mujer más importante del mundo del espectáculo. Yo la encuentro una persona fascinante”, expresó en una oportunidad la madre de Piqué.