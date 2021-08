Fotos: ¡Irreconocible! Así lucía Diego Camargo de ‘MasterChef’, con 130 kilos

Te puede interesar: Video: Gregorio Pernía luce su sexi cuerpo con delantales de MasterChef Celebrity

Cuando Diego Camargo iniciaba en el mundo de la comedia como cuentero, su apariencia física era completamente diferente a la que luce hoy en día, todo por cuenta del sobrepeso que tenía en esa época. En tono jocoso, el artista recuerda que era un ‘comediante de peso’.

El cambio físico que ha tenido es bastante notorio. Aunque intentó hacer muchas dietas para bajar de peso, no logró su objetivo. Finalmente, decidió realizarse una Bypass gástrico, con el que pasó de pesar 130 a 80 kilos. En esa cirugía cortaron casi el 80% de su estómago y una porción del intestino delgado y su estado de salud mejoró notablemente.

“Cuando pesaba 130 kilos… y ahora que ya no… y sonrío menos y me atoro con un pedazo de carne… antes bailaba ballet, me tiraba los colchones y no cabía en el asiento del avión”, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram, donde además, ha publicado varias fotos de cuando tenía kilos de más.

La razón principal por la que el comediante, amigo de Liss Pereira y Frank Martínez en MasterChef Celebrity, quiso bajar de peso no por salud, sino por una vergüenza que pasó en un establecimiento bancario.

“Fue la puerta de un banco la que me convenció de acabar con los 50 kilos extras de barriga, coto y cachetes. Era una de esas puertas de seguridad que lo encierran a uno cinco segundos para escanearlo y medir la cantidad de metal que lleva encima; había ido a pagar mi tarjeta de crédito, pero tuve que huir víctima de un ataque de vergüenza cuando la puerta me advirtió en un volumen como para que todos en la sucursal escucharan: ‘Por favor, entren de a uno’”, reveló hace un tiempo para SoHo.

Entre otras cosas, confesó que había hecho de todo para disminuir esos kilos de más: ejercicio, la dieta del atún y hasta masajes, pero nada le funcionaba. Se excusaba en que para un comediante es más fácil hacer reír teniendo kilos de más.