Fotos: la artista detrás de la voz de la canción ‘re locos, papi, re locos’

Luego que la artista española Rosalía estrenara su tema Saoko, apareció la versión popular de la canción, creada por la joven artista Anarkía, quien a través de sus redes sociales publicó un video con una nueva letra que terminó siendo toda una sensación.

Parte de la letra que reescribió la joven dice: “¿Ñero qué hizo?, relocos, papi; relocos. Relocos, papi; relocos. Relocos, papi, yo soy muy mía, yo me transformo, una cariloca yo me transformó, con la alisada, yo me transformo”.

Famosos como Lina Tejeiro se animaron e hicieron la imitación, viralizándola todavía más. Sin embargo, eso pareció no gustarle tanto a Anarkía, quien expresó su descontento por haberse hecho notar por una “payasada”. “Tuve que ser payasa para que alguien volteara a verme. Qué ironía que este país sea así. Aquí dedicarse al arte es dedicarse a sufrir” dijo en sus redes sociales.

¿Quién es Anarkía?

Su nombre de pila es Karla Cajamarca, y artísticamente se hace llamar Kei Linch, Anarkía o Anarkity. Es una artista urbana originaria de Madrid, Cundinamarca, que hizo parte de la televisión nacional cuando participó en el Factor X, donde fue finalista del equipo de menores liderado por Rosana, en el 2021. En sus diferentes plataformas digitales, se observa que la joven interpreta todo tipo de canciones, siempre en ritmo de rap, incluidas las románticas.

Además de haberse dado a conocer por el reality y la versión popular de Saoko, la joven también toca varios instrumentos, canta, compone y rapea desde que era una niña. En su canal de YouTube cuenta con varias canciones como No sé si tú, Dominatrix y De la esquina al cielo.