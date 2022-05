¿Por qué Shakira cree que sus hijos se avergüenzan de ella?

Shakira no solo es una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial, también es una de las mamás más admiradas en el mundo del espectáculo.

Junto con su pareja Gerard Piqué tiene dos hijos, Milan y Sasha. A través de sus redes sociales, la cantante ha compartido algunos de los momentos más especiales que vive junto a ellos, aunque en la mayoría de casos prefiere guardar la privacidad.

No obstante, por lo que se ha podido ver, tanto la colombiana como el futbolista del F.C. Barcelona disfrutan su faceta como padres. Por ahora, no han hablado de la posibilidad de ampliar la familia y darle, tal vez, una hermanita a sus hijos. Lo que sí es cierto, es que ambos viven orgullosos de lo talentosos que son los niños, sin duda alguna, heredaron la vena artística de sus padres.

¿Los hijos de Shakira se avergüenzan de ella?

La barranquillera ha estado en Estados Unidos promocionando su participación como jurado en el programa Dancing with myself. Por esa razón, asistió como invitada a The Toninght Show, presentado por Jimmy Fallon. Allí, reveló algunos detalles desconocidos de su vida profesional y personal.

Dentro de las cosas de las que habló, se refirió a sus dos hijos Milan y Sasha. De acuerdo con sus declaraciones, en algunas ocasiones los niños le ayudan con ideas para realizar sus videos musicales. “Creo que todos los niños son extremadamente creativos y como adultos debemos tomar sus ideas en serio”, dijo.

Asimismo, señaló que cuando los dos practican taekwondo y están en competencias, es tanta su emoción que termina avergonzándolos, porque pierde el control. “Avergüenzo a mis hijos. Soy ese tipo de mamá. La vez pasada estaban en un torneo y yo grito como una loca y el maestro me dio dos advertencias, estuvo a punto de sacarme porque yo le gritaba a mi hijo ‘golpéalo en la cabeza’”.

Entre risas, el presentador le contestó: “Eso es una madre amorosa, por Dios, eso es ser una buena madre”.