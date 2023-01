Frederik Oldenburg confirmó su romance con Carmen Villalobos: “somos novios”

Los rumores de una relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg comenzaron cuando sus seguidores los captaron muy románticos en una discoteca. El presentador y la actriz habían mantenido en secreto su romance hasta hace unos minutos, cuando el venezolano de 37 años lo confirmó públicamente.

La noticia llega meses después que la protagonista de Hasta que la plata nos separe anunciara su separación de su esposo, el también actor Sebastián Caicedo, y de que fuera vinculada sentimentalmente con muchas otras figuras del entretenimiento.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en 2019, luego de estar diez años juntos. Foto: Cortesía

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg son novios

El presentador de Exatlon USA, reality de Telemundo, confirmó hace unos minutos, su noviazgo con la actriz Carmen Villalobos, durante la emisión de Hoy día, programa al que asistió como invitado especial. Ante el interés de las presentadoras, él no pudo ocultar su cara de emoción y habló sobre la colombiana.

“Estoy contento. Estoy feliz. Sí estoy con ella hace poco tiempo y sí estamos juntos. Es una excelente mujer. No sé si se nota en mi cara, no sé si irradio felicidad, pero estoy muy contento”, dijo ante su expresiva sonrisa al hablar de su nuevo amor. Sus compañeras de set no dejaron de insistir y quisieron, en exclusiva, revelar la relación de las celebridades. “Carmen y yo somos novios. Un beso, te veo dentro de poco bella, hermosa, te amo”, expresó mirando a la cámara y enviándole un mensaje públicamente a su nueva pareja.

