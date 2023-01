Carmen Villalobos: nombre, edad, de dónde es, exparejas y más de la actriz

Después de importantes participaciones en la televisión desde los 18 años, la actriz Carmen Villalobos obtuvo en el 2008 su primer protagónico en Sin senos no hay paraíso, de la cadena internacional Telemundo. Esta producción le valió reconocimiento internacional y la hizo una de las actrices más reconocidas de nuestro país.

Te puede interesar: Sin tetas no hay paraíso’: así ha cambiado su elenco tras 17 años de su estreno

La vida personal y amorosa de la colombiana siempre ha llamado la atención de sus millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes estuvieron pendientes de la más reciente separación de la actriz y Sebastián Caicedo, con quien duró más de una década de relación y un par de años de casados.

Hace un tiempo, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo explicaron las razones por las cuales no tuvieron un hijo en común. Foto: Instagram - Instagram

¿Cuál es el nombre real de Carmen Villalobos?

La actriz sorprendió al revelar un secreto sobre su nombre artístico, pues no es su mismo de nacimiento. “Yo me llamo Yorley del Carmen y de hecho todos en casa me dicen Yorley. Nunca me lo he quitado y lo amo, pero resulta que cuando yo empecé a actuar era muy complicado pronunciarlo. Un día, un ejecutivo con el que trabajé me preguntó si tenía otro nombre y le contesté que Carmen, entonces hice una votación con el elenco y se quedó como Carmen Villalobos y la verdad me encanta”, contó en una entrevista con Yo José Gabriel.

Más sobre Carmen Villalobos: Carmen Villalobos cumple acuerdo de divorcio con Sebastián Caicedo La actriz Carmen Villalobos contó con nostalgia que debía despedirse de uno de sus perritos para entregárselo a su exesposo Sebastián Caicedo. Leer aquí Carmen Villalobos cumple acuerdo de divorcio con Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo habló de perro que tuvo con Carmen Villalobos: “Fue un acuerdo” Después de su separación, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo llegaron un acuerdo para la custodia de sus tres perritos. Me interesa Sebastián Caicedo habló de perro que tuvo con Carmen Villalobos: “Fue un acuerdo”

¿De dónde es Carmen Villalobos?

La protagonista de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe nació en Barranquilla, el 12 de julio de 1983. En las pocas veces que la costeña ha recordado su infancia, menciona que no estuvo rodeada de muchos niños que pudieran ser sus amigos, pues debido al trabajo de su padre, se mudó en varias oportunidades y estudió en diferentes escuelas. Con 16 años hizo su primera aparición en televisión, en el programa infantil de Caracol, Club 10, donde interpretó a Abi. El año pasado, la barranquillera celebró sus 39 años, en la playa y rodeada de sus amigos más cercanos.

Vea también: ¿Ya nació la hija de Anuel? Yailin comparte foto en la clínica y enciende rumores

¿Qué pasó con el matrimonio de Carmen Villalobos?

Los dos profesionales dedicados a la actuación se conocieron en un set de grabación, cuando coincidieron en Nadie es eterno en el mundo, en 2006. Su amor inició un año después y duró aproximadamente quince años hasta que, a mediados del 2022, la barranquillera anunció su divorcio.

Lee también: Iván Lalinde regresa a ‘Día a Día’ después de muerte de su madre. “No es fácil”

Carmen y Sebastián se casaron en el 2019, tuvieron cuatro bodas y criaron a tres perritos que, hace unos días, se dividieron según el acuerdo que hicieron cuando decidieron divorciarse. Hasta el momento, no se conocen los detalles de su separación y, aunque los dos no han revelado información al respecto, han demostrado, en más de una ocasión, el amor y respeto que se tienen. Hace poco volvieron a mencionar los buenos términos en los que quedaron, pues Carmen le entregó a Capuchino, uno de los perritos, a Sebastián, como habían pactado desde un principio.

Novios de Carmen Villalobos

A la actriz solo se le conoció una pareja desde que aumentó su fama internacional, y ese fue su actual exesposo, Sebastián Caicedo. Sin embargo, protagonizó durante años muchos otros rumores con varias figuras de la farándula. Entre ellos sonaron William Levy y Horacio Pancheri, pero con todos ha demostrado tener buena relación y una sólida amistad, además de negar cualquier nexo romántico.

Puedes leer aquí más noticias del entretenimiento

¿Quién es el nuevo novio de Carmen Villalobos?

El año 2023 inició con un fuerte rumor que especulaba sobre el supuesto nuevo amor de la actriz. La barranquillera estaría pensando en salir de la soltería, pues unos videos la muestran muy contenta, en una discoteca, besándose con un misterioso hombre. En redes sociales y medios internacionales aseguraron que se trataría de Frederick Oldenburg, un famoso presentador venezolano de 37 años que ha sido, durante varias temporadas, la cara de Exatlon USA, de Telemundo.