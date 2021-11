En una entrevista con Yo, José Gabriel, aclaró que la única cirugía que se realizó fue para aumentar un poco su busto. “Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que, con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar, porque a mí no me gusta quedar ni vulgar ni voluptuosa”, afirmó en esa oportunidad.

Instagram