Harry y Meghan pondrían condiciones para asistir a la coronación de Carlos III

Meghan y Harry, los duques de Sussex fueron invitados a la coronación del rey Carlos III, que será el 6 de mayo. Según se filtró el hijo menor del monarca y su esposa tendrían una serie de condiciones para entrar a evaluar su asistencia al evento, y la primera de ellas tiene que ver con sus dos hijos, Archie, que cumplirá cuatro años y Lilibet Diana, que en junio completará dos. La polémica pareja pide, según fuentes consultadas por OK!, que sus niños estén incluidos en el protocolo de la ceremonia, como ya se conoce, están sus primos George, Charlotte y Louis, que integrarán la procesión, luego de la coronación, desde la Abadía de Westminster hasta el Palacio de Buckingham.

Dicen que Harry pidió tener una reunión previa con su padre, para hablar de sus diferencias. Foto: Getty Images

Harry y Meghan quieren volver al balcón

Se dice que otra de las exigencias de la pareja, que decidió alejarse de la corona en 2020 para irse a Norteamérica, tiene que ver con aparición en el balcón de palacio, algo que no han podido hacer en los eventos más recientes, uno de ellos el Jubileo de la reina Isabel II, pues los lugares están reservados para los royals que no sólo pertenezcan a la familia, sino que además trabajen para la corona. Otro de los ‘requerimientos’ de parte de los Sussex está relacionado con un encuentro que Harry desea tener con su padre, previo al evento, pues si no considera que el ambiente será afable para él, su esposa y sus hijos, no dudará en cancelar su asistencia a la coronación, que coincide con el cumpleaños de su primogénito, aspecto que también quiere que sea tomado en cuenta.

Faltan todavía muchos detalles por definir, pero quienes están encargados de los preparativos anhelan que todo quede claro para seguir adelante con el protocolo. Aún no se sabe si el rey Carlos III accederá a todos los pedidos de su hijo menor y su nuera, aunque se dice que su presencia puede quitarle protagonismo al acto en sí.

