El príncipe Harry es diagnosticado con varias enfermedades mentales

El príncipe Harry sigue siendo noticia. Desde que lanzó su libro Spare, el hijo menor de Lady Di ha ocupado titulares de los medios de comunicación en todo el mundo, eso sumado a las acciones que ha tomado la casa real de Inglaterra, luego de la publicación del libro, que incluyen la expropiación de la casa que ocupaban los duques de Sussex cuando iban a Reino Unido, lo han convertido en una permanente noticia.

Harry asegura que Meghan ha sido fundamental en su búsqueda por el equilibrio emocional. Foto: Instagram @sussexroyal - Instagram @sussexroyal

Justamente el sábado pasado, el príncipe Harry concedió una entrevista virtual al Doctor Gabor Mate y habló de varios acontecimientos que sin duda ha marcado su vida. Todo ello como parte de la promoción del polémico texto pro el que una buena parte d ellos británicos rechazan a Harry y a su esposa Meghan.

Harry se refirió a acontecimientos con drogas, una dura infancia, eventos que involucraron racismo y por supuesto, su relación con Meghan.

Estas son las enfermedades mentales de Harry

El duque de Sussex admitió que ha consumido marihuana y esto le prmitió sentirse mejor emocionalmente, pues se sintió relajado. “La marihuana es diferente, esa realmente me ayudó mucho. Me dio una sensación de relajación, liberación, comodidad, una ligereza que logré mantener durante un período. Comencé a hacerlo de manera recreativa y luego comencé a darme cuenta de lo bueno que era para mí. Diría que es una de las partes fundamentales de mi vida, que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y los dolores del pasado”, confesó el esposo de la polémica Meghan Markle.

A lo largo de la charla, Harry y su entrevistador hablaron sobre temas como la depresión, el estrés, la depresión y en general, sobre las enfermedades mentales.

Al terminar la entrevista el doctor le dijo a Harry que lo podía diagnosticar con cuatro trastornos importantes. Estrés postraumático, depresión, ansiedad y déficit de atención e hiperactividad fueron los males que el experto le indicó a Harry que padecía.

El diagnóstico del médico fue corroborado por el príncipe, que admitió haber sido tratado por su terapeuta con tres de los males mencionados.

Al parecer, los traumas y males emocionales de Harry vendrían desde la niñez, siendo la pérdida temprana de su madre uno de los eventos que más lo marcó y le dejó secuelas. El hijo menor de Diana ha padecido episodios de estrés importantes. De ahí que en entrevistas pasadas ha dado especial relevancia a los temas de salud mental y emocional. Así fue en la charla qu en 2021 tuvo con Oprah Winfrey, para el documental de ella llamado The Mee You Can´t see.

Anteriormente a la revista Hola Harry había también había admitido tomar terapia en busca del equilibrio. “La terapia me ha preparado para poder afrontar cualquier cosa, tomar la decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad. En el mundo actual, más que nunca, es un signo de fuerza”, dijo en esa época, al tiempo que aseguró que Meghan ha sido fundamental en su proceso para sentirse bien consigo mismo. “Fue al conocer y estar con Meghan cuando supe que, si no iba a terapia y lo arreglaba, iba a perder a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida”, indicó.

