Hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner de 10 años estrelló un carro Lamborghini

Photo © 2022 x17/The Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE Sunday, June 26, 2022 - Ben Affleck and Jennifer Lopez are spotted at an exotic car dealership as they look to build upon their already impressive fleet of luxury rides. Ben's son Samuel can be seen sitting up the driver seat and as he revs the engine, the Lamborghini Urus crashes into a parked BMW SUV! A concerned Ben scopes out the damage before negotiating with the salesmen. ***** Ben Affleck y Jennifer Lopez son vistos en un concesionario de autos exóticos mientras buscan ampliar su ya impresionante flota de autos de lujo. Se puede ver al hijo de Ben, Samuel, sentado en el asiento del conductor y, mientras acelera el motor, ¡el Lamborghini Urus choca contra un BMW SUV estacionado! Ben, preocupado, analiza el daño antes de negociar con los vendedores.

Foto: Grosby Group