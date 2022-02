¡Histórico! Canción ‘We Don’t Talk About Bruno’ de Encanto ya es #1 en el Hot 100.

Este primero de febrero amanecieron actualizadas las listas más importantes de la industria de la música, y con ellas el Billboard Hot 100 trajo una extraordinaria noticia para la banda sonora de Encanto, la película de Disney recreada e inspirada en Colombia. La canción ‘We Don’t Talk About Bruno’, interpretada por los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo, los norteamericanos Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, y la argentina Stephanie Beatriz, ya es número 1 en Estados Unidos y hace historia al convertirse en la segunda canción de Disney en lograr esta posición luego de que ‘A Whole New World’ de Aladdin hiciera lo mismo en el año 1993.

El Billboard Hot 100 combina los números de canciones de todos los géneros musicales escuchados en Estados Unidos, tanto en audio como en video, teniendo en cuenta las transmisiones de radio, datos en ventas y streamming. Por lo anterior es todo un hito que un tema de una cinta animada logré superar éxitos de grandes estrellas de la música pop, rap, country y otros géneros de gran escucha en ese país, logrando incluso desplazar del número 1 a la mega estrella global Adele, quien con ‘Easy On Me’ llevaba varias semanas en esa codiciada posición.

En total siete canciones de la banda sonora de Encanto se encuentran actualmente en este Billboard Hot 100, todas escritas por Lin-Manuel Miranda. #1. “De Bruno No Hablamos” de Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el reparto de Encanto; #9. ‘Surface Pressure’ de Jessica Darrow; #20, ‘The Family Madrigal’ de Stephanie Beatriz, Olga Merediz y el reparto de Encanto; #27. ‘¿Qué más puedo hacer?’ de Diane Guerrero & Stephanie Beatriz; #36, ‘Dos Oruguitas’ de Sebastián Yatra; #48, ‘Waiting On a Miracle’ de Stephanie Beatriz; y #82, ‘All of You’ de Stephanie Beatriz, Olga Merediz, John Leguízamo, Adassa, Maluma y el reparto de Encanto. Escucha la banda sonora de Encanto aquí:

