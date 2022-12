¿Indirecta de Melissa Martínez a Matías Mier?: “no eres la persona que pensé”

Han pasado dos meses desde que se confirmó la separación de Melissa Martínez y Matías Mier. Hasta el momento, la presentadora de ESPN no ha brindado ninguna declaración al respecto, pero el futbolista sí publicó un comunicado en sus redes sociales afirmando que le faltó el respeto a su esposa, aunque no dio muchos detalles. Semanas después, el uruguayo eliminó esa publicación.

La presentadora Melissa Martínez cantó “a grito herido” el tema Mientes de Camila. Internautas aseguran que es una indirecta para su exesposo Matías Mier. Foto: Instagram - Instagram

Según se rumora en redes sociales, al parecer, Matías ya tendría un nuevo amor; se trata de una mujer más joven y quien también se desempeña como periodista. Por ahora, esa información no ha sido confirmada, pero los fanáticos se encuentran al pendiente de cualquier detalle que publiquen en sus redes.

Desde que se hizo pública la separación, cada imagen o texto que la presentadora postea en su cuenta de Instagram, sus seguidores las relacionan su ex, como si estuviera dedicada a él. De hecho, en varias oportunidades, Melissa ha dicho que no es así, afirmando que cuando aparece con algún amigo no quiere decir que esté vinculada sentimentalmente con él y tampoco, cuando deja algún mensaje amoroso o de desamor, está dirigido a Matías. Sin embargo, eso no parece ser un problema para algunos usuarios, quienes insisten en que ella sigue, supuestamente, despechada por el fin de su matrimonio.

¿Melissa Martínez le lanzó indirecta a Matías Mier?

En los últimos días, la periodista de 36 años subió unas historias a su cuenta de Instagram, donde tiene 2,7 millones de seguidores. Allí se mostró dentro de su auto, cantando “a grito herido” el reconocido tema Mientes, del grupo Camila. “En mí no queda espacio para ti, y el tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí… Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes”, dice una parte de la canción que la periodista cantó con todo el sentimiento.

El video se viralizó en las diferentes redes sociales, donde los internautas dejaron múltiples comentarios. “Ella quiere llamar la atención”, “suena como a una indirecta para Matías”, “pareciera que le estuviera dedicando esa canción a su ex”, “¿es una indirecta, o es mi impresión?”, “despechada”.

Melissa Martínez cautivó con fotos en redes

La oriunda del departamento del Atlántico es una de las periodistas deportistas más hermosas del país. En sus redes sociales suele presumir su belleza que siempre es elogiada por sus fanáticos. Recientemente publicó unas sexis fotografías donde evidencia que la soltería le ha sentado muy bien.

La periodista aparece con un elegante y sensual vestido de color negro que dejó en evidencia su escultural cuerpo. “Eres perfecta”, “qué diva”, “eres una diosa”, “la perfección hecha mujer”, “qué mujerón”, “muy bella”, “espectacular”.