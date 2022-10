Melissa Martínez tras su comentario sobre ‘Monotonía’ de Shakira: “dejen el show”

A solo un día de estrenarse, Monotonía, la nueva canción de Shakira junto a Ozuna sigue acaparando la atención alrededor del mundo. Millones de fanáticos alrededor del mundo comenzaron a especular desde que la colombiana empezó a promocionar su nuevo tema. Muchos coincidieron en que la letra y el videoclip podrían estar dedicados a Gerard Piqué , el padre de sus hijos, de quien se separó en junio de este año.

Te puede interesar: Foto: Shakira agradece a sus fans por ayudar a reparar su corazón

La presentadora Melissa Martínez fue una de tantas colombianas que reaccionó con el estreno de la cantante y fue tendencia por, supuestamente, sentirse identificada con la letra. “Monotonía es un puñal que se canta @shakira, no tiene que decir más nada de…”, escribió la periodista deportiva quien se divorció recientemente del futbolista Matías Mier .

Monotonía es un puñal que se canta!!! @shakira no tiene que decir más nada de… — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) October 20, 2022

¿Melissa Martínez se sintió identificada con canción ‘Monotonía’ de Shakira?

Fue justamente por su reciente separación, de la que no ha hecho ningún comentario público, que los internautas comenzaron a decir que se había sentido identificada con la canción que también hace referencia a una ruptura amorosa. Ella respondió.

Vea también: Video: Matías Mier cerró el capítulo con Melissa Martínez. ¿Tiene nueva novia?

La costeña de 36 años mostró la gracia que le hicieron los comentarios de sus fanáticos y de la prensa sobre el lanzamiento de la barranquillera. “Ayer todo el mundo cantando la canción de Shakira y la única que supuestamente la canta y que la pone y que la comparte ¿soy yo? Qué necesidad, dejen el show que no hay tarima”, dijo la presentadora en su Instagram a sus 2.7 millones de seguidores.

Para terminar su aclaración, Martínez compartió su punto de vista sobre la nueva creación de la artista de 45 años. “O sea, ¿a mí no me puede gustar una canción? yo estaba esperando ‘Antología’ algo así, una cosa realmente corta venas, me pareció bacanísimo, tiene buen ritmo, no tiene nada más que decir Shakira, espectacular”, confesó.