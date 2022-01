Insólito: Megan Fox bebió sangre de Gun Kelly para darle el sí al matrimonio

La actriz Megan Fox posa por primera vez en la alfombra roja junto a su pareja, el músico Machine Gun Kelly. Foto: Agencia AFP

La actriz de Transformers y Las tortugas Ninja, Megan Fox se ha convertido en noticia usual en el entretenimiento. Después de revelar que sufre de dismorfia corporal, una enfermedad que la ha llevado a tener “muchas inseguridades profundas”, pues le cuesta verse como los demás la ven, ha contado que irá al altar con su novio Machine Gun Kelly, con quien está desde que se separó del padre de sus tres hijos Brian Austin Green.

La actriz escribió en su Instagram: “En julio de 2020 nos sentamos debajo de este árbol. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor. Y el karma”, luego, dejó al descubierto que el compromiso iba más allá de las palabras y escribió: “Y luego bebimos la sangre del otro”. Naturalmente esta frase ha llamado la atención de cibernautas que no salen de su asombro, pero también hay quienes han dicho que la actriz no se refería a tomar la sangre de su novio literalmente, sino que se trata de una metáfora.

Megan de 36 años y Gun se conocieron durante el rodaje de Midnight in the Switchgrass, cuando ella aún estaba casada con Austin Green. Según Fox esta nueva relación, que comenzó a fines del 2019, la ha llenado de seguridad y empoderamiento. A la revista Nylon declaró: “me mira para evitar sus propias tendencias autodestructivas. Y ahí es donde soy útil, porque por su cuenta y dejado a su suerte no sé cuánto interés tiene en cuidarse a sí mismo”.

Por su parte, el cantante Machine Gun Kelly también dejó al descubierto el compromiso con un video donde se evidencia el anillo que le dio que tiene dos círculos, uno con esmeralda y otro con diamante.