¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’

La vida sentimental de los famosos es un tema de gran interés para millones de seguidores en redes sociales. Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, ha sido una de las mujeres de la farándula más comentadas durante el último año por su separación de Lincoln Palomeque, padre de sus hijos Matías y Salvador.

Te puede interesar: Juliana Diez, novia de Sebastián Caicedo, posteó amoroso mensaje: “amar sin miedo”

Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron hace varios meses, sus seguidores siguen expresando su tristeza por el fin de su relación. Foto: Instagram - Instagram

Desde entonces, ninguno de los dos se ha dejado ver en una nueva relación sentimental, aunque hace unos meses, la vallecaucana confirmó que sí se estaba dando una otra oportunidad en el amor, pero no reveló quién es el misterioso hombre que habría conquistado su corazón.

Más noticias de los presentadores de 'Día a Día' Video: Carolina Cruz y Carolina Soto criticadas por baile en ‘Día a Día’ Las presentadoras de ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, intentaron seguirle el paso a una invitada pero terminaron desatando burlas en redes sociales. Leer aquí: Video: Carolina Cruz y Carolina Soto criticadas por baile en ‘Día a Día’ Carolina Soto de Día a Día, envió conmovedor mensaje: “este dolor no tiene nombre” La presentadora de ‘Día a Día’ se refirió a una situación dolorosa que vivió en las últimas horas. Esto pasó. Leer aquí: Carolina Soto de Día a Día, envió conmovedor mensaje: “este dolor no tiene nombre”

¿Quién es la pareja de Iván Lalinde?

El nombre del presentador antioqueño, compañero de Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas, en Día a Día, también ha sido bastante comentado en redes sociales.

En los últimos días, sus seguidores se han estado cuestionando sobre su área sentimental pues, hasta el momento, no se ha dejado ver, públicamente, en una relación amorosa. En una oportunidad le preguntaron por qué no hablaba de su pareja, a lo que él contestó: “Porque me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno, ¿no? O sea, así como comparto muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Iván Lalinde reveló si es pareja de Carolina Cruz

Recientemente, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, los usuarios le hicieron una pregunta muy puntual a Iván Lalinde relacionada con su vida sentimental. “¿Eres novio de Carolina Cruz”?

Con tono sarcástico, respondió: “Uf, hace 23 años”. En realidad, se refería a la cantidad de tiempo que lleva su amistad, pues, la verdad es que, Lalinde sí sostiene un romance con otra persona, pero, hasta el momento, se desconoce su identidad. De acuerdo con lo que se ha podido conocer, llevarían compartiendo juntos más de 10 años.

Aunque a muchos les ilusionaba que Carolina e Iván fueran pareja, entre ellos solo existe una gran amistad, incluso, se han considerado como hermanos. En sus redes sociales, los presentadores de Día a Día, no han dudado en presumir lo buenos amigos que son y cómo disfrutan compartir tiempo juntos. De hecho, el pasado 3 de marzo Lalinde cumplió años y la ex de Lincoln Palomeque le dedicó unas amorosas palabras. “Feliz cumple ALMA DIVINA, que sean muchos más juntos celebrando tu vida maravillosa. Te amo”.