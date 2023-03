Video: Carolina Cruz y Carolina Soto criticadas por baile en ‘Día a Día’

Durante muchos años, Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión se ha convertido en uno de los favoritos de miles de colombianos que no han dejado de sintonizarlo para pasar una mañana agradable junto a los presentadores Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, quienes, con sus ocurrencias, desatan más de una carcajada.

Por el set del programa, han pasado múltiples invitados: cantantes, modelos, actrices, actores, presentadores, bailarines, entre otros, así como también, se han divertido haciendo recetas, juegos y diferentes concursos para alegrar las mañanas de los colombianos.

¿Qué pasó con Carolina Cruz y Carolina Soto en ‘Día a Día’?

Catalina Gómez es la presentadora que más tiempo lleva en el matutino. Sin embargo, Carolina Cruz y Catalina Gómez han obtenido gran visibilidad y reconocimiento por parte de los televidentes.

Recientemente, se convirtieron en tendencia luego que, Valeria Sandoval, hija de la actriz Alejandra Sandoval, estuviera como invitada en el set. La joven llegó para darles unos tips a los presentadores y televidentes a la hora de bailar.

La también generadora de contenido se ha destacado por sus rutinas de baile, razón por la que no dudó en ponerlos a bailar bachata. Primero comenzó con Iván Lalinde, pero, al paisa, no le fue tan bien con sus movimientos. “Un requisito para entrar a ese programa es no saber bailar”, comentaron algunos usuarios.

Luego, las otras presentadoras se unieron al reto, pero tampoco lograron cautivar a los televidentes y usuarios en redes sociales. De hecho, desataron una ola de burlas y críticas. “Tiene más ritmo un paro cardíaco”, “Caro Cruz e Iván Lalinde están crudos, les toca hacer el curso”, “se mueve más una pala”, “Caro Soto aún no coordina ni media”, “definitivamente el baile no es lo de los presentadores”, “qué poco de troncos, llevan años en ese programa y nada que aprenden a bailar”, “deberían pagar unas clases de baile”, “Carolina Soto no parece caleña”, “mejor que se dediquen a otra cosa”, “se mueve más una mesa coja”, “se mueven más mis ojos mientras duermo”, son algunos de los comentarios que han dejado en la publicación que ya cuenta con más de 3 mil likes.

Presentadores de ‘Día a Día’ reconocieron que no son buenos bailarines

La antioqueña Catalina Gómez explicó que el pasado 28 de febrero se celebraba el día del bailarín. Jocosamente, reconoció que ellos no bailan como muchos esperaban. “Hoy no es nuestro día”, aseguró. Sin embargo, cada vez que tienen que bailar, los presentadores le ponen buena actitud y así logran divertir a los televidentes.