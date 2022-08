J Balvin recibe mismo premio que Lady Gaga como ícono global de la moda.

J Balvin a su ingreso al Global Fashion Icon Foto: redes prensa y getty images

El día de ayer en Nueva York el artista paisa J Balvin recibió el que él mismo considera uno de los galardones, no musicales, más importantes de su carrera, el Global Fashion Icon, otorgado a aquellos personajes públicos y celebridades del mundo que se destacan por su gusto por la moda y aporte a esta industria a través de su identidad y estilo único. “La moda es otra forma de expresión y una de mis grandes pasiones. Este premio lo han recibido grandes de mis modelos a seguir en la moda como Kanye West y Lady Gaga”, escribió el colombiano dedicándole este reconocimiento a su ciudad, “Ahora nos tocó a nosotros, un man de Medellín con sueños globales. Todo va dedicado a Medellín y a mi tierra, pero esto no es para J Balvin esto es para nosotros los Latinos”.

EL DISCURO DE J BALVIN COMO ÍCONO DE LA MODA

Al recibir el Global Fashion Icon, J Balvin se convierte en el primer colombiano en poner su nombre en este selecto listado de estrellas globales. “Estoy muy honrado y agradecido por estar aquí. No debería estar aquí, pero la vida es sorprendente, porque vengo de Medellín, Colombia. Solía ser una de las ciudades más peligrosas del mundo y ahora es la tercera ciudad más importante del planeta y estoy muy, muy agradecido por eso. Vengo de un lugar que solía ser oscuro y ahora está lleno de colores y alegría, por eso estoy orgulloso de ser Latino y de estar aquí. Siempre me ha gustado expresarme de maneras diferentes, específicamente con la cultura”, pronunció el cantante de ‘In Da Getto’ en su discurso frente a cientos de personas que ovacionaron su entrada y palabras.

El discurso de J Balvin terminó con lo que piensa de la moda, humor y más orgullo patrio. “Considero que la moda es una manera de hablar de ti mismo, sin necesariamente tener que hablar”, resaltando que la moda es una cuestión más de identidad y comodidad que de lujo. Al final frases graciosas llenaron de risas el auditorio y dejaron claro su orgullo de ser latino, de representar a la música urbana y, sobre todo, a Medellín, a Colombia y a los latinos.

