Jennifer López y Ben Affleck buscan mansión en Inglaterra

Casi dos décadas después, la pareja se reconcilió. Después de muchas especulaciones de medios internacionales, en julio del 2021 la también actriz confirmó su relación con Ben Affleck y, desde entonces, las muestras de cariño no han cesado en ningún momento. Foto: Getty Images

Jennifer López y Ben Affleck están a punto de cumplir un año desde que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y retomar el romance que 17 años atrás habían vivido, pero que se vio roto, según ellos, por el acoso mediático.

Hasta el momento se pensaba que en Los Ángeles residiría la pareja que se especula está pronta a comprometerse y llegar al altar. Recordemos que justamente ese fue el plan que se canceló hace 17 años cuando horas antes de la boda rompieron. No obstante, según el Mail on Sunday de Inglaterra, la pareja pasaría una buena temporada residenciado en Londres. De ahí que personal de confianza de Ben y JLO estarían buscando una confortable mansión en las afueras de la capital británica para vivir. La zona que más les llama la atención a los tortolitos es Richmond, no solo por el vecindario, la privacidad que ofrece sino por la cercanía de la industria del cine. “A las estrellas estadounidenses les encantan zonas como Richmond que, además de ser encantadora, está cerca del aeropuerto de Heathrow, pero también lo suficientemente cerca de algunos de los grandes estudios como Leavesden y Shepperton”, dijo una fuente al diario británico.

Jennifer y Ben estarían todo el verano en el Reino Unido y él combinaría su tiempo con su novia con algunos compromisos de cine. A Affleck le propusieron protagonizar la película sobre la famosa Barbie y esta producción entraría a rodaje próximamente en los estudios Leavesden.

Jennifer López y Ben Affleck al altar

Sobre la boda que tanta especulación ha generado, ni Ben ni Jennifer han dado pistas. Son fuentes cercanas a ellos que mencionan el inminente enlace. Hay quienes dicen que será una fiesta enorme con celebridades y podría ser en una de las mansiones de Los Ángeles. Otros en cambio, aseguran que sí hay algo que desean es privacidad y sería una ceremonia muy íntima con los hijos de ambos y en un destino europeo y si ello fuere así, la noticia la darían cuando el enlace se haya efectuado. En esa posibilidad Londres sería uno de los lugares probables para celebrar el matrimonio.

