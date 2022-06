Jennifer Muriel habló luego de terminar con Yeferson Cossio: “No estoy sola”

Jennifer Muriel, mejor conocida en redes sociales como Jenn Muriel, es una de las generadoras de contenido con más seguidores en Instagram. Allí cuenta con una sólida comunidad de casi 6 millones.

Además del contenido que comparte a diario, incluido sus sensuales fotografías, Jenn Muriel se dio a conocer también por su relación con Yeferson Cossio, quien tiene 9,4 millones de seguidores. La pareja se había mostrado muy enamorada en sus redes sociales, pero hace unas semanas dieron por terminada su historia de amor, noticia que sus seguidores recibieron con mucha sorpresa.

Desde entonces, muchos internautas les habían estado pidiendo que dieran alguna declaración al respecto. En marzo, la influenciadora reveló por qué no le gustaba hablar de esos asuntos. “La verdad la pensé demasiado para venirles hablar de este tema porque yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal. Siento que he sido muy real y transparente a través de esta pantalla hacia ustedes. Mi personalidad es muy tranquila, muy calmada, a mí no me gustan ni los chismes ni andar de showcitos en showcitos, o hablar mal de otras personas”, dijo por medio de sus redes sociales.

¿Cómo está Jenn Muriel luego de terminar con Yeferson Cossio?

A través de sus InstaStories, recientemente decidió hablar por primera vez de lo que ha sentido después de terminar su relación con Yeferson Cossio. “A menudo me preguntan que si no me siento mal por estar sola, por vivir sola… primero que nada vivo con varios perros, entonces no estoy sola y si se refieren a humanos, no, tampoco me siento mal, la verdad yo disfruto mucho mi propia compañía, de hecho me obligo a compartir con la sociedad porque yo me alejo mucho de la gente, yo disfruto mucho de la soledad también”, afirmó.

La última publicación que compartió Jenn con Cossio, en su cuenta de Instagram, data del 19 de abril. Varios de sus seguidores han estado pidiéndoles que regresen, pues conformaban una de las parejas más queridas de las redes sociales.