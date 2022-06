¿Qué le pasó al papá de Yeferson Cossio? El influenciador conmueve con su mensaje

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenido más reconocidos del país. En su cuenta de Instagram suma 9,3 millones de seguidores y allí, suele compartir fotos y videos de su día a día, los proyectos laborales, obras sociales y algunos momentos especiales de su vida privada. Dentro de sus publicaciones, se destaca que para Yeferson, su familia es muy importante.

Yeferson Cossio dedicó emotivas palabras a su padre fallecido

Cossio conmovió a sus seguidores con un extenso, pero emotivo mensaje dedicado a su padre, quien falleció hace unos años. Ayer, el progenitor del influenciador estaría cumpliendo 50 años, y el influenciador le dedicó unas emotivas palabras que conmovieron a sus fanáticos. “Hoy hubiese sido el cumpleaños número 50 de mi papá, no puedo ni describir lo mucho que me duele no tenerlo aquí conmigo. ¿Pero saben qué? Ese hombre, desde que yo nací, dedicó su vida a que mi hermana y yo estuviésemos bien, él y mamá lucharon demasiado por nosotros”, comenzó diciendo.

Enseguida, reveló que, aunque le duele que su padre ya no esté con ellos, prefiere no lamentarse todo el tiempo por respeto a su memoria y a todas las enseñanzas que les dejó en vida. “Soy humano, obvio siento y me duele como no tienen idea, pero desmoronarme y echarme a morir sería un irrespeto inconmensurable a su memoria, a lo que él hizo por mí cuando tenía vida. Echarme a morir significaría que él perdió su tiempo conmigo. Voy a salir adelante y cada día voy a triunfar más. El tiempo, amor y dedicación que papá puso en mi, no serán en vano. Siempre voy a destacar en lo que sea que me proponga a hacer. Aunque me duele no tenerte presente —tangible— cada logro también es por ti, papá. El mundo nunca va a conocer a un loco hdp tan cool como tú. Continúa descansando padre, hermano y mejor amigo: aquí tus hijos están muy bien y siguen al pie de la letra lo que querías para ellos”, escribió Cossio, junto a un reel de imágenes donde aparece junto a su padre, quien falleció hace 4 años.

La publicación cuenta con más de 24 mil likes y cientos de mensajes de sus seguidores a quienes conmovió con ese mensaje. “El que es buen hijo, es buena persona en todo, papá cosió está muy orgulloso de todo lo que logras”, “no dudes que él está muy orgulloso de los hijos tan maravillosos que dejó. Y tú lo honras cada día con tu forma de ser y tus acciones”.

¿De qué murió el papá de Yeferson Cossio?

En una pasada entrevista con Jorge Enrique Abello, para el programa Night Night, Yeferson Cossio reveló que, en diciembre del 2018, él y su hermana Cintia, tuvieron que despedir para siempre a su padre.

De acuerdo con sus declaraciones, su progenitor murió por causas naturales cuando tenía 46 años. “Él se acostó a dormir y no despertó. No tenía una enfermedad ni nada por el estilo y, además, falleció muy joven, de 46 años”. Además, Cossio reveló que durante tres días no supieron nada de él, por lo que asumieron que “estaba borracho”.

Entretanto, Yeferson Cossio reveló que junto con su hermana decidieron no hacerle autopsia a su padre, pues al tratarse de una muerte natural, podían donar sus órganos a las personas que lo necesitaran. “Si le hacíamos autopsia no podíamos donar ninguno de sus órganos, porque los laceran toditos y pues, la verdad, saber de qué se había muerto mi papá no lo iba a devolver a la vida, pero sus órganos sí podrían devolvérsela a muchos otros”.

