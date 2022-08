Karol G se consolida como una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento a nivel mundial. Han sido años de trabajo y esfuerzo para conquistar al público que la aclama en los escenarios más importantes del mundo, como sucedió en abril en Coachella, uno de los festivales de música más importantes.

Te puede interesar: Camilo pasó pena con desconocida y ahora la busca para pedirle perdón

Después de un año con Bichota Tour, gira mundial, la paisa de 31 años tomó las vacaciones que siempre había soñado. En compañía de amigos y familiares, la intérprete de Provenza visitó Dubái, Santorini y África. Ahora, desde Medellín, su ciudad natal, ´La Bichota´ planea el lanzamiento de Gatúbela, su nueva canción.

Karol G rechazó trabajar junto a Jason Momoa en ‘Aquaman’

La colombiana contó en una entrevista para Molusco TV, que DC Comics, la famosa editorial estadounidense creadora de muchas historias de superhéroes, le propuso hacer parte de Aquaman, la famosa película protagonizada por Jason Momoa, que se estrenará en el 2023.

Vea también: Video: Turistas rechazaron serenata de Yeison Jiménez

Aunque entre los deseos de Karol G está el ser una villana en alguna producción, rechazó la oferta. Sus seguidores, que se sorprendieron con su respuesta, contemplaron distintas hipótesis que justificaran la negativa de la cantante, una de ellas, que no le llamaría la atención actuar junto a Jason Momoa o con otro actor del reparto de la producción de Hollywood. De inmediato, Karol G salió a aclarar los rumores, y reveló la verdadera razón que la llevó a decir “no”. ´La Bichota´ priorizó su carrera musical, pues de haber aceptado, habría tenido que alejarse de la música durante ocho meses. “O sea, tenía que haber dejado de trabajar todo el año pasado, mira mi año pasado como fue, entonces yo creo que uno se tiene que poner tareas primero. Yo agradecí infinitamente, el papel era re top y me encantaba, sentía que lo podía hacer y me encantaba” dijo la intérprete de Tusa.