Karol G reveló por qué cambió a rojo el color de su cabello

Durante varios años, Karol G, conocida también como ‘la bichota’, se caracterizó físicamente por su pelo de color azul turquesa con el que cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo.

Sus fanáticas, incluso, llegaron a ponerse pelucas del mismo color en sus conciertos, pues era un toque que hacía a la cantante tener un estilo único. En febrero pasado, la paisa reveló que quería un cambio en su pelo. No obstante, se conoció que su equipo de trabajo le recomendó no hacerlo en ese momento sino hasta después de terminar su gira Bichota Tour.

¿Por qué Karol G decidió cambiar su pelo azul por el rojo?

La decisión de tener un cambio no fue de un momento a otro. ‘La bichota’ llevaba un buen tiempo pensándolo. De acuerdo con lo que dijo, no quería que su carrera dependiera de un color de pelo. “Lo anuncié, pero no me decidía a hacerlo, pero en algún momento dije se acaba el tour y se va mi pelo azul porque en serio ya lo quiero cambiar y tampoco quiero que mi carrera dependa de un color de pelo. Si el día de mañana va a ser un riesgo horrible yo lo quiero tomar ya porque no lo quiero tener más así”, dijo en una entrevista con MoluscoTv.

¿Qué significa el color rojo en el pelo de Karol G?

La intérprete de Provenza reveló que el color rojo no fue escogido al azar, sino que tiene un significado muy especial. “En mi vida he tenido el pelo verde, violeta, rosado, azul oscuro, rubio, negro, café, pero nunca rojo. Me puse a buscar el significado del rojo y es todo, habla de evolución, pasión, crecimiento, es el color de ave fénix que resurge de las cenizas, es un color que tiene unos significados increíbles (…) yo me puse el pelo y me siento más madurita”, aseguró.

Ester Expósito filtró parte de la nueva canción de Karol G

Hoy, la colombiana estrenará su más reciente canción Gatubela. Fue Ester Expósito, la reconocida actriz de Élite quien publicó una historia en su cuenta de Instagram cantando lo que parecía ser un tema desconocido. “¿Y estooo @karolg?”, escribió la joven. Luego, se conoció que se trataba de una parte del nuevo sencillo de ‘la bichota’.

