Karol G se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones con sus amigos más cercanos después de más de un año de llenar estadios alrededor del mundo.

La Bichota completó un año de éxitos musicales, de su primera gira agotada hasta en Europa y de colaboraciones musicales con otras figuras internacionales. Como sus canciones, el azul en su cabello se convirtió en una insignia de su carrera.

¡No va más! Karol G se despidió de su adorado cabello azul

Con su cabello color azul, Karol G cruzó fronteras, llegó a escenarios internacionales como el festival de Coachella, corrió en los carros de la Fórmula 1, fue invitada por la NASA y cantó recientemente en el Tomorrowland.

Karol G logró que sus seguidores amaran el color azul de su melena y que en su honor tiñeran sus cabellos con este tono. Las pelucas azules en sus conciertos fueron cada vez más habituales.

El registro más antiguo que Karol G tiene en sus redes sociales sobre su pelo azul, data del 6 de noviembre del 2020. Meses después antes anunció su separación de Anuel AA . Con su icónica melena inició su primera gira mundial de conciertos.

Con el corazón en la mano, la paisa de 31 años se tomó el tiempo de escribir unas sentidas palabras para despedirse de una etapa de su vida, en la que su cabellera fue muy importante.

“Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras Sold Out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa mi desahogo, de canciones porque si, de qué trabajadera (aunque esa sigue), de canciones #1s, de personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien, de qué forma pa reírme y pasar bueno”