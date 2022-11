‘La Descarga’: los ganadores de ‘Yo me llamo’ que no convencieron a los mentores

La Descarga, el templo de la música ha recibido en su escenario a varios artistas que se destacaron anteriormente en Yo me llamo, La Voz y A Otro Nivel.

Los mentores Gusi, Santiago Cruz, Marbelle y Maía, han escogido, hasta el momento, las mejores voces para que continúen en la siguiente etapa del reality show, que combina la música con la convivencia.

Cada uno de los concursantes lucha por uno de los 44 cupos que hay disponibles para la siguiente etapa, en donde, además, llegarán también a un campamento musical que es parecido a una ‘casa estudio’.

Imitadores de Rafael Orozco y Camilo Sesto no pasaron ‘La Descarga’

Al escenario, en forma de tocadiscos, llegaron Jorge Martínez, ‘Yo me llamo Rafael Orozco’, ganador del concurso de imitación en el 2011 y Alejandro León, ‘Yo me llamo Camilo Sesto’, quien se alzó en triunfo en la más reciente temporada. La presentación de los dos artistas cautivó a los mentores, pero no les alcanzó para pasar a la siguiente etapa.

¿Por qué los ganadores de ‘Yo me llamo’ no pasaron en ‘La Descarga’?

Muchos televidentes creían que los imitadores de Rafael Orozco y Camilo Sesto, pasarían su audición en La Descarga. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, no fue así y terminaron eliminados.

Jorge Martínez contó con la aprobación de Maía, Santiago Cruz y Marbelle. Gusi, por su parte, no le dio su voto de confianza, dejándolo eliminado automáticamente. “Yo sé, yo sé, yo voy a dar la cara frente a Colombia entera. A pesar de que hubo cositas musicales en la presentación, sé que puede tener mucha vida el personaje, pero no en ‘La Descarga’ porque yo siento que no hay nada más que sacarle a Rafael Orozco, ya todos conocemos su vida y su repertorio”.

La noticia, evidentemente, no le gustó al participante, quien le contestó bastante decepcionado: “fíjate que mi sueño, si llegaba a pasar, era mostrarme como Jorge Martínez, el intérprete”.

De igual manera, sucedió con Alejandro León. Santiago Cruz y Marbelle oprimieron el botón, pero Gusi, nuevamente, no lo hizo, razón por la que Maía, quien era la última, le reclamó. “¿Cómo no lo pasas? Es el ganador de ‘Yo Me Llamo’”, le dijo.

Pese al resultado, el participante expresó sus agradecimientos por la oportunidad de haber estado en ese escenario. “Estoy feliz de estar aquí, esto es lo que amo hacer. No los conocía a ninguno en persona y gracias a Caracol por permitirme nuevamente estar aquí en su casa. Soy un apasionado y un joven soñador”.

De acuerdo con lo que justificaron los mentores, la decisión que tomaron se dio porque no ven cómo explotar más en este reality, al personaje que imitan; aunque, con lo que no contaban, es que los artistas se presentaron al programa con la intención de darse a conocer como ellos mismos, lejos de los personajes que los hicieron famosos.