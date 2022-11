‘La Descarga’: Marbelle y Maía tienen su primera ‘discusión’ por una participante

Después de que La Voz Senior llegara a su final, los televidentes están disfrutando de las novedades de La Descarga, el templo de la música, el primer reality show que combina la música con la convivencia.

Durante estos primeros capítulos, los mentores Gusi, Santiago Cruz, Marbelle y Maía, han estado escuchando y deleitándose con los talentos que antes ya habían participado en Yo me llamo, La Voz y A Otro Nivel. A algunos de ellos, no les ha alcanzado para pasar a la siguiente etapa, sin embargo, han conmovido con sus historias.

¿Por qué Marbelle y Maía ‘discutieron’ en ‘La Descarga’?

En el más reciente capítulo, se presentó ‘Yo me llamo Natalia Jiménez’, quien interpretó el tema Me muero. La artista decidió iniciar cantándole a Marbelle, quien estuvo escuchándola cerca de 2 minutos, de los 2:30 que dura la presentación, antes de oprimir el botón para darle paso a su siguiente colega.

Una vez lo hizo, le dio paso a Gusi para que decidiera si le gustaba o no. El intérprete de Tú tienes razón no lo pensó tanto, y rápidamente le dio paso a Maía, quien solo tenía 20 segundos para tomar una decisión. Sin embargo, mientras lo pensaba dejó agotar el tiempo sin aprobar y darle la oportunidad a Santiago Cruz de oprimir el botón.

Como no todos dieron su punto a favor, automáticamente la concursante quedó eliminada del reality, generando desconcierto en el escenario. La intérprete de Ingenuidad se justificó afirmando que se había equivocado, pues le pidió que cantara con su voz natural y no imitando a Natalia Jiménez, quedando completamente sorprendida por el resultado. “Sé que hundí el botón tarde. Estuve muy insegura…Nos hemos sabido equivocar, yo no tuve tiempo de oprimir el botón. Yo me voy a disculpar, no ha debido ser así”, dijo, a lo que Santiago Cruz le respondió de manera sarcástica: “nos hemos dice”.

Según dijo Maía, no le alcanzó el tiempo para oprimir el botón y darle su voto de confianza. Inmediatamente, Gusi aclaró que por él no había sido, pues apenas llegó su turno, le dio paso a Maía: “yo la pasé rapidito, yo me enamoré de ti desde la primera nota”, dijo. Así las cosas, Maía agregó: “no sé qué pasó, se demoraron mucho y me parece una injusticia y sí, también es responsabilidad mía, lo lamento”, dijo con su voz entrecortada.

Marbelle se sintió aludida, y para bajar el tono de la indirecta, le contestó a su colega afirmando que ella se tardó porque inicialmente no se sintió convencida por el personaje que estaba interpretando la artista. “Nos acabas de demostrar y con un bofetadón que, evidentemente, hay mucho más por dar que un personaje y esa era mi duda, ya no es el momento de decirlo, pero qué voz tan impresionante. Es el primer participante con el que me siento mal”.