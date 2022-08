La razón por la que Tarzán no fue invitado al reencuentro del Desafío The Box

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

Hace unos días, ‘Ceta’, ganador de la edición número 18 del Desafío The Box, invitó a sus excompañeros de reality a representativos lugares del departamento de Arauca para disfrutar de algunos eventos comerciales.

El anfitrión, mostró con orgullo su región, costumbres y cultura. Muy emocionados, los asistentes registraron toda la experiencia a través de sus redes sociales. Valkyria, Alexa, Juan Pablo, Moisés, Grecia, Samir, Ossa, Karol, Karina, entre otros, fueron algunos de los deportistas invitados a los eventos.

Sin embargo, algo que llamó la atención entre los internautas fue la gran ausencia de Tarzán, el polémico participante del equipo Alpha. Aunque el Chiriguanero no se pronunció al respecto en sus redes sociales, otro de sus compañeros sí reveló la razón de su ausencia.

¿Por qué Tarzán no fue al reencuentro del Desafío The Box?

Por medio de sus historias en Instagram, Moisés, exparticipante del equipo Beta, aseguró que el motivo por el que el deportista no fue invitado se debe a que el público llanero no lo aprecia.

“La verdad, yo le comenté a ‘Tarzán’ por qué no lo podíamos invitar. Fue para que no se sintiera mal. Muchas personas dicen que ‘Tarzán’ no les cae bien. Entonces era para que no se sintiera mal”, aseguró en sus redes sociales.

Hasta el momento, el capitán del equipo Alpha no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, a través de su cuenta de Instagram está promocionando un evento propio en el que rifará la moto que se ganó durante el programa. Moisés aseguró que el Chiriguanero lo invitó, pero aún no ha confirmado su asistencia.

