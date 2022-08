La reina Isabel II modifica su testamento y deja por fuera a varios familiares

EN los últimos días la reina Isabel II ha estado ausente de actividades públicas y ha pasado una buena temporada en Balmoral, el lugar de reposo y descanso que siempre ha sido su preferido. Naturalmente esta ausencia vuelve a encender las alarmas sobre la débil salud de la monarca, que tiene 96 años, y en los últimos meses se ha visto decaída, incluso ya es usual ver que se desplaza con dificultad y siempre con la ayuda de un bastón. Ella misma dijo hace algunas semanas que estaba teniendo problemas de movilidad, por primera vez en su vida.

Isabel II decidió quién se quedará con sus joyas avaluadas en más de 100 millones de dólares Foto: @TheRoyalFamiliy

Sin embargo, hay otro aspecto que también ha llamado bastante la atención y es el que tiene que ver con la actualización que hizo la Reina de su testamento. Dicha modificación ha dejado por fuera a unos miembros de su familia, uno que ya se esperaba y otro que toma por sorpresa a muchos.

¿A quién ha dejado por fuera la Reina Isabel en su testamento?

Según reportó International Business Times, la reina Isabel II ha determinado cómo serán repartidas sus preciadas joyas una vez ya no esté. La gran perjudicada en esta nueva repartición ha sido Lilibeth Diana, la hija de Meghan y Harry. Naturalmente, y como era de esperarse, Meghan también está por fuera de la voluntad de la monarca.

La joyería de Isabel, que se acerca a los 110 millones de dólares, incluye prendedores, collares, pendientes, variedad de aretes y anillos. Una buena parte de toda ella será entregada a Kate Middleton, esposa de William, quien será Reina una vez su marido sea Rey, luego de Carlos de Gales. Otra parte le pertenecerá a la única hija de Kate y William, llamada Charlotte. Recordemos que la pareja tiene dos varones llamados George y Louis.

También te puede interesar: Carlos de Gales planea coronación y querría al príncipe Harry en ella

El informe asegura que a manos de Meghan Markle no irá ninguna joya real. Asunto que no requiere mayor explicación a la que ha sido llamada como la directa responsable de la conducta errática que ha tenido en los últimos tiempos el príncipe Harry, a quien los ingleses cada vez reprochan más su lejanía de la Corona. Pero lo que nadie esperaba es que su hija Lilibeth Diana, bautizada así en honor a la monarca y a su abuela Lady Di, fuera a se ignorada en el nuevo testamento. La pequeña que fue llevada por primera vez a Inglaterra a ver a su bisabuela hace pocas semanas para el jubileo de la Reina no tendrá acceso a ninguna alhaja, de las 300 que tiene la colección, de la Reina.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento