‘La rosa de Guadalupe’: actriz se defendió de las críticas por acento colombiano

Una de las producciones más comentadas por los televidentes desde hace varios años, es La rosa de Guadalupe, un popular programa mexicano que aborda una serie de conflictos sociales en lo que, finalmente, siempre aparece referencia la Virgen de Guadalupe, quien interviene para solucionar todos los problemas.

Este fin de semana se hizo viral el capítulo del pasado viernes, pues mostraba la historia de Gema, una niña colombiana que llegó a México junto con su mamá, debido a temas laborales. El conflicto se generó cuando, desde su primer día de clases, tuvo que enfrentar la discriminación de sus compañeros por su acento colombiano y sus particulares expresiones.

En la Rosa de Guadalupe hicieron un capítulo sobre una mamá e hija colombianas inmigrantes en México y es la peor interpretación del acento colombiano en la historia de la televisión.

Memes y críticas por capítulo de ‘La rosa de Guadalupe’

Usuarios en redes sociales recopilaron varios apartes de ese capítulo de La rosa de Guadalupe, con las palabras que la actriz utilizó en su dialecto para imitar el acento y algunas expresiones colombianas. Las reacciones de los usuarios del país cafetero no se hicieron esperar, catalogando su actuación como “una de las peores del programa”. Las redes se llenaron de críticas y memes al respecto.

Dentro de las frases que usaron en ese episodio, están: “usted es una petarda”, “tuve que dejar allá a mis llavecitas”, “me chimba conocerte”, entre otras. Entre los comentarios criticando, se lee “nunca había sentido tanta pena ajena”, “para casos así, deberían contratar verdaderos colombianos o en su defecto alguna persona que pertenezca verdaderamente a la nacionalidad que piensan interpretar”, “la joven trata de imitar acento colombiano pero termina hablando como peruana y al final hace un paisa perverso”, “esa pelada tiene una crisis de identidad nacional, no sabe si es pastusa, rola, paisa o chimboamericana”.

Esto dijo la actriz de ‘La rosa de Guadalupe’

Al recibir tantas críticas, Youlin Moscoso, la actriz que interpretó a la mamá de Gema, salió a defenderse en sus redes sociales. “Sé que se ha generado bastante controversia. Sin embargo, eso quiere decir que nos están viendo. Nos gusta mucho. La producción de La rosa de Guadalupe hace un trabajo increíble, de verdad que investigó para hacer este caso. Lo mismo pasaría si Colombia hace un caso de un mexicano. A lo mejor el mexicano dice ‘así no hablamos, así no comemos’”, afirmó.

De igual manera, en una entrevista concedida al portal Publimetro, dijo: “Fue muy chistoso porque yo le decía a Sofi que el ‘me chimba conocerte’, claro, no se dice en Colombia, pero formamos una frase nueva, ella llega al colegio y le dicen ‘me chimba conocerte’ y hasta se volvió frase en Televisa. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Eso no depende de nosotros, eso es un guion. Yo lo leí y le dije al director, ‘siento que esto no lo diría mis personajes’, así que me permitió modificarlo. Sin embargo, tenemos que respetar el trabajo del guionista. Me dijeron ‘¿por qué no le dijo a la niña?’, pero yo no soy la directora. Yo cumplo con mi trabajo, yo no me puedo meter ni en dirección ni en producción, ellos son muy buenos, pero claro, no conocen las palabras ni los dialectos colombianos y pensaron que estaba bien así”.

Sobre la combinación de acentos que también fue bastante criticada, aseguró: “muchos decían ‘es que suena pastuso’, pues qué lindo que suene así, ese acento es muy lindo. ‘Que suena huilense’, me parece sensacional, ‘que sonaba bogotano o lo que sea’ el libreto no decía ‘tiene que ser un acento de Bogotá o de Medellín’. No, tiene que ser acento colombiano, de donde sea y hay muchas zonas del país, pueblos, departamentos. Ella no es colombiana y se tomó el trabajo de estudiarlo y de hacer un personaje colombiano que ella nunca había hecho. La producción dijo ‘pues está bien, lo están viendo y es lo que importa’”.

¿Quién es Ana Sofía Girmont, la niña actriz de ‘La rosa de Guadalupe’?

La niña que interpretó a Gema fue Ana Sofía Girmont, no es colombiana y por ahora, no se ha pronunciado sobre las múltiples críticas que ha recibido. En su cuenta de Instagram tiene 3.834 seguidores. Además de actriz, también es modelo.