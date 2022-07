La Voz Kids continúa alegrando las noches de los televidentes en Colombia.

Además de deleitarse del talento y carisma de los pequeños participantes, las ocurrencias de los mismos jurados también se vuelven protagonistas en cada programa. Kany García , Nacho y Andrés Cepeda siguen demostrando la buena química y amistad que tienen, pero cuando se trata de los pequeños participantes, la situación es otra.

Para nadie es un secreto el amor que los colombianos sienten por Andrés Cepeda , el veterano de La Voz Kids, y muchos niños sueñan con estar en su equipo. Los mismos Nacho y Kany lo saben, y por eso en más de una ocasión han usado la nueva modalidad del Bloqueo a su favor.

Andrés Cepeda vivió estresante momento en ‘La Voz Kids’ ¿Qué le pasó?

En esta edición, el bloqueo sigue siendo una desventaja para Andrés Cepeda, quien ha caído en esta trampa en más de una ocasión.

En el capítulo más reciente de La Voz Kids, un niño de siete años fue la sensación por asegurar que era Freddie Mercury, el famoso vocalista de Queen, una de las más importantes bandas de rock del mundo.

Maximiliano, quien se presentó como Max, conquistó a los jurados con su interpretación de We Are de Champions, icónica canción de la banda inglesa. Kany García fue la primera en voltearse, incluso antes de que el participante llegara al coro, más adelante fue Cepeda quien quiso hacerlo, pero no sabía que su colega puertorriqueña lo había bloqueado.

Lo más gracioso fue la reacción del bogotano, quien, en unos segundos de estrés y risas, no dejaba de presionar el botón como si le fuera a funcionar. Kany no ignoró la reacción del cantante, y le hizo un gesto cómico con su lengua.

Al final, cuando llegó el momento de elegir equipos, fueron Nacho y Kany los que tuvieron que convencer al menor para que escogiera a uno de ellos. Por su parte, el venezolano no dudó en recordar el bloqueo que le hizo Kany García a Andrés Cepeda.

“Me haces mucha falta en mi equipo, no me la podía jugar para que eligieras a Cepeda que es muy popular y lleva muchos años aquí”, dijo la puertorriqueña que terminó en desventaja, pues el paisa de siete años eligió el equipo de Nacho.