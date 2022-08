‘La Voz Kids’: concursante corrigió en vivo a Andrés Cepeda. Así reaccionó

En La Voz Kids, además de que los niños deleitan a los entrenadores, al público y a los televidentes con sus grandiosas voces, también protagonizan algunos divertidos momentos gracias a sus ocurrencias.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: ¿Por qué los entrenadores usaron la misma ropa en las audiciones?

En una de las emisiones de esta semana, llegó al escenario Elena, una pequeña de 7 años que interpretó Florecita rockera, y aunque no pasó la audición a ciegas, sí cautivó con su ternura.

Interpretando Florecita rockera, Elena se lució en el diamante de La Voz Kids. Además, demostró su talento para la defensa personal. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

¿Por qué una concursante corrigió a Andrés Cepeda?

Además de cantar, la niña contó que le gusta ver películas, jugar, montar en bicicleta y que, además, está en clases de defensa personal. El cantante colombiano Andrés Cepeda le preguntó por su película preferida. La pequeña le contestó afirmando que era Mulán en persona.

Vea también: Yeison Jiménez podría quedar ciego por causa de esta enfermedad

Inmediatamente, el intérprete de Besos usados si se sabía las canciones de la película, pues la versión animada sí tiene un reconocido tema. Elena le respondió que no se sabía ninguna porque en ese film no había ningún tema. “En Mulán en persona no hay canciones”, dijo la niña.

La reacción de Cepeda causó gracia entre los presentes, pues al escuchar a la niña se llevó las manos a la cabeza y dijo: “Ay, cómo soy de bruto, claro”. Enseguida, la puertorriqueña Kany García le preguntó: “¿por qué te gusta esa película?”. Elena le respondió: “porque me gusta como se mueve”. Fue en ese momento que reveló que está en clases de defensa personal, así que aprovechó para enseñarles algunos trucos a los tres entrenadores.

Andrés Cepeda pasó al escenario para que la pequeña, quien inició en el camino musical desde que tenía 4 años, hiciera la demostración. Luego de un par de segundos de juego, el artista le dijo: “no, yo mejor no me meto con esta niña. Pero te felicito Elena, eres buenísima”, afirmó el intérprete de Día tras día.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí