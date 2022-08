‘La Voz Kids’: ¿Por qué los entrenadores usaron la misma ropa en las audiciones?

El miércoles pasado se llevaron a cabo las últimas audiciones a ciegas en La Voz Kids. Los entrenadores terminaron de conformar sus equipos y cada uno quedó con 27 integrantes.

Durante un mes, los cantantes giraron sus sillas para escoger las mejores voces. Como novedad, en esta oportunidad también pudieron activar un botón de bloqueo, que impedía que alguno de ellos se quedara con algún talento.

El reality musical ha tenido una gran acogida entre los televidentes e internautas. A algunos de ellos se les ha despertado la curiosidad por conocer algunos detalles sobre el concurso y los entrenadores.

Esta es la razón por la que los entrenadores tuvieron siempre la misma ropa

Uno de los temas más comentados tuvo que ver con el vestuario que usaron los tres jurados durante las audiciones a ciegas, pues, desde que comenzó el reality, específicamente desde hace un mes, tuvieron siempre la misma ropa y eso generó algunas dudas. Cepeda lució un saco negro y una camiseta rosada, Kany apareció con un conjunto blanco y Nacho con una chaqueta morada y unas gafas de sol.

Ha sido inevitable para los internautas dejar mensajes como: “¿Grabarán todo en un día?”, “¿no olerán a feo?”, “¿cuántos días con la misma ropa puesta?”, “¿estarán así todo el reality?”.

El intérprete de Niña bonita fue el encargado de anunciar que llegarían las nuevas batallas de eliminación. Por eso, Kany no dudó en preguntar si en esa etapa usarían la misma ropa. “No, con ropa diferente”, le respondió el venezolano, afirmando que ya no los volverían a ver con los atuendos con los que duraron treinta días.

La razón por la que los entrenadores usaron la misma ropa durante las audiciones a ciegas se dio por un tema de continuidad. Recordemos que el programa no se transmite en vivo, por lo que tienen que grabarlo por partes. Al hacerlo de esa manera, era necesario que usara la misma ropa para luego poder editar las presentaciones de una manera más estratégica, afirmó el portal Publimetro.

Eso no quiere decir que vayan a continuar siempre con los mismos trajes, pues, finalmente, en el capítulo de ayer aparecieron otra ropa, dándole la bienvenida a una nueva etapa, las batallas de eliminación directa.

En el capítulo de anoche, Andrés Cepeda, Nacho y Kany García tuvieron la oportunidad de subir al diamante e interpretar algunas de sus canciones y, de paso, aprovecharon para contar las historias detrás de esos temas.