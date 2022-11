‘La Voz Senior 2022’: ¿cuánto ganó Chencho y en qué invertirá la plata?

La segunda temporada de La Voz Senior llegó a su final. José Inocencio, Nubia Ibeth y Gloria Elena fueron los tres finalistas del equipo de Kany García, Andrés Cepeda y Nacho.

A lo largo del programa, los tres concursantes se destacaron no solo por sus voces, sino también por sus historias de vida, que conmovieron a los entrenadores, los presentadores, el público y, por supuesto, a los televidentes, que noche a noche, sintonizaron el canal Caracol para ver y escuchar el gran talento que hay en Colombia.

La noche de la final fue muy emocionante. Antes de los shows, los tres finalistas fueron sorprendidos con sus respectivas familias, que los motivaron a entregar todo de sí en su última presentación.

Primero, cada uno interpretó un tema. Chencho cantó La nave del olvido, Nubia Ibeth, Cuando voy por la calle, y Gloria Elena, cautivó con Marinero de luces.

Luego, los tres finalistas, junto con sus entrenadores, realizaron otra presentación. Chencho y Kany García tocaron las fibras del público con Contigo aprendí, Cepeda y Nubia interpretaron Yo también tuve 20 años, y Nacho y Gloria Elena cantaron Se me olvidó otra vez.

¿Quién fue el ganador de ‘La Voz Senior’ y cuánto ganó?

Vino el momento decisivo, y los televidentes escogieron a su favorito. Chencho fue elegido como el ganador de esta temporada de La Voz Senior. El participante de 72 años, del equipo de la intérprete de Hoy ya me voy, se llevó 300 millones de pesos.

“Este premio llega en un momento inesperado, porque uno no contaba con esto. Simplemente, yo siempre digo lo mismo, es como un sueño que se ha hecho realidad”, dijo después de recibir su millonario premio.

El participante reveló que sufre de parkinson, pero que gracias a la música ha podido superar esa enfermedad. “Esta es mi terapia. El parkinson dentro de sus modalidades es diferente para todas las personas, acaba con la voz, y yo estoy luchando y no quiero que me acabe”, dijo.

¿En qué gastará la plata que se ganó en ‘La Voz Senior’?

Generalmente, los artistas que ganan un concurso de este tipo, ya tienen dentro de sus planes cómo distribuirán el premio; pero no es el caso de Chencho, quien reveló que, por ahora, no tiene claro en qué va a invertirlo. “No tengo planes todavía con el dinero, pues llega en un momento en el que uno no tiene nada planeado. Cuando uno hace un préstamo lo hace para comprar una casa, un carro, una bicicleta, una moto, pero cuando le llega a uno un golpe de estos, que es producto de un talento, entonces uno tiene que sentarse y ver qué decisión toma. Gracias a nuestro talento estamos acá y esperamos seguir triunfando en cualquier ámbito”.

