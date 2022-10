‘La Voz Senior’: Chencho, el participante que lucha contra el Parkinson

La segunda temporada de La Voz Senior está a punto de llegar a su fin. En este momento, los participantes de los tres equipos se encuentran en los knockout, donde se enfrentan por un cupo a la final. El propósito de cada uno es convertirse en la mejor voz de Colombia.

Te puede interesar: ‘La Voz Senior’: la particular propuesta de Dandee que a Nacho le causó risa

En la más reciente emisión, llegaron al diamante de las estrellas Nelson y José Inocencio, del equipo de Kany García. Los dos participantes entregaron todo de sí en el escenario y, además, conmovieron con sus historias de vida.

José Inocencio, conocido cariñosamente como Chencho, ha revelado en algunas oportunidades, en medio del programa, que sufre de Parkinson, pero que, afortunadamente, eso no ha sido motivo para cumplir su sueño de ser cantante. De igual manera, el concursante fue profesor de lengua castellana durante varios años y también le gusta hacer coplas y chistes. Su arrolladora personalidad ha encantando no solo a su entrenadora Kany García, sino también al público y los televidentes.

Te sugerimos leer: ‘La Voz Senior’: Nacho y Kany García confundieron con sus consejos a Cepeda

Chencho interpretó ‘Lo pasado, pasado’

En el ensayo, previo a la presentación ante el público, los entrenadores aprovechan para brindarle unos consejos a los participantes, así como también, utilizan ese espacio para revelar algunos detalles de sus historias de vida. En el caso de Chencho, contó que sufre de Parkinson, pero la puertorriqueña no dudó en felicitarlo por la gran fortaleza que ha tenido. “Qué bonito, agradecida de que me cuentes tu historia y todo lo que para ti representa esta condición que, en vez de representar una barrera, representa todo lo contrario, a la posibilidad de que por medio tuyo, otra gente normalice este tipo de condiciones y que encuentren en ti que siempre hay maneras de echar hacia adelante y de encontrar en la música otra forma de terapia, que mucha gente no se da cuenta. Muchos cantan por cantar y tú le has encontrado un sentido a tu manera de cantar y de interpretar”, le dijo la intérprete de Hoy ya me voy.

Por su parte, José Inocencio, agregó: “cuando uno hace lo que más le gusta y lo hace con alegría y felicidad, eso produce dopamina”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El concursante interpretó Lo pasado, pasado y, finalmente, fue escogido por la puertorriqueña para ir a las semifinales. Por su parte, Nelson, quien cantó Mi pasión recordarás, de Luis Alberto Posada, agradeció la oportunidad que le dieron en el programa. “Adelante, seguimos adelante porque pues aquí no termina. No, este es un comienzo, esto es prácticamente el primer paso que hemos dado. Felicitaciones y espero que el camino sea largo a través de la música y las enfermedades se quedaron atrás, aquí queda usted completamente aliviado”, agregó.