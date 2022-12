‘La vuelta al mundo en 80 risas’: Lina Tejeiro y Lokillo fueron una cita a ciegas

Desde el pasado jueves 15 de diciembre, las noches de Caracol Televisión tuvieron un giro. La Descarga, el templo de la música, entró en una pausa vacacional y le dio paso a una nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas, un programa de humor que alegra a los televidentes, con la participación de Lina Tejeiro y Lokillo, Mabel Cartagena y Camilo Cifuentes, Gabriela Tafur y Jhovanoty, Piroberta y Juan Diego Vanegas, Melina Ramírez y don Jediondo, y Shirly Gómez y Boyacoman.

Cada pareja ha visitado diferentes lugares del mundo y ha vivido curiosas experiencias. En el más reciente capítulo, la actriz Lina Tejeiro y Lokillo, su compañero, vivieron una gran experiencia, después de visitar el Palacio de Buckingham.

Lina Tejeiro y Lokillo cenaron a oscuras

La pareja entró a un cuarto que estaba completamente oscuro. La misión era cenar. Detrás de esa escena, comenzaron a experimentar cómo era intentar comer sin ver absolutamente nada. Lokillo empezó a darle varios tipos de alimentos para que la actriz probara, mientras esperaban que llegara el plato fuerte, que era uno típico de Londres. “Loki, vamos a comer comida típica de Londres porque yo ya me estoy muriendo de hambre (...) Vamos a vivir una experiencia maravillosa porque vamos a comer a oscuras, a ciegas, a redescubrir todos los aromas, los sabores”, le dijo de manera graciosa al humorista, quien intentaba adivinar cómo sería esa experiencia.

Aunque al principio no fue para nada fácil, Lina expresó que esa actividad le había parecido muy divertida e interesante. “Es muy duro comer así, sin ver absolutamente nada, estoy mucho más atenta a los sabores y a los olores”.

Sobre la experiencia, el humorista resaltó: “estaba muy oscuro. Muy teso eso de comer con la luz apagada. Le di comida a Lina en la boquita, estábamos muy románticos”.

Durante todo el tiempo que estuvieron dentro del cuarto oscuro, no pudieron evitar las risas, pues no sabían qué estaban haciendo con sus manos, pues no veían nada. Intentaron servir y tomar vino, e incluso, quisieron hacer un brindis chocando sus copas, pero como no veían, casi lo derraman. Sin duda, ese gracioso momento ocasionó las risas de muchos televidentes que ahora están conectados con La vuelta al mundo en 80 risas.