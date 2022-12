Esta es la razón por la que Camilo Martínez de ‘La Descarga’ quedó ciego

En este momento, los concursantes de La Descarga, el templo de la música, se encuentran en la fase de ‘La Prueba’, donde suben al Tocadiscos junto con sus mentores e interpretan una canción. Algunos ya han pasado directamente a la fase del ‘Campamento Musical’, mientras que otros han quedado en la cuerda floja, por lo que deberán luchar, una vez más, para acceder a la siguiente etapa.

En el más reciente capítulo, Gusi cantó junto a su pupilo Camilo Martínez, ‘Los ojos del alma’, como es conocido artísticamente, el tema Por ti volaré, de Andrea Bocelli. La presentación conmovió al público, los televidentes y a los demás mentores. De hecho, Maía no pudo evitar derramar las lágrimas de la emoción.

¿Por qué Camilo Martínez quedó ciego?

Antes de la presentación, Camilo dialogó con su mentor y reveló algunos detalles de su historia de vida. Según contó, no nació ciego, sino que perdió la visión por una negligencia médica. “Yo nací de cinco meses y medio de gestación, nací muy prematuro. Me metieron a una incubadora y allí se me quemaron los ojos por un descuido médico”, aseguró.

A medida que iba creciendo, comenzó a ser víctima de bullying, debido a su discapacidad visual, pero gracias al apoyo de su mamá, entendió que la vida está llena de adversidades pero que estas se pueden superar. “Pasé por bullying, desprecios, rechazos, pero una vez mi mamá me dijo que no tuviera miedo, y eso hice, afrontar mi discapacidad, ser como soy y ahora quiero ayudar a los demás a ver la vida de colores diferentes, porque los colores de nuestras gargantas pueden hablar por los otros que lo necesitan Lo importante es tener fe, y la fe es creer sin ver”. Gusi aprovechó para exaltar la gran persona que es Camilo, pues siempre se ha caracterizado por ayudar a los demás.

El ganador de La Voz Colombia 2013 sueña con ganar el premio en La Descarga, el templo de la música y llegar al altar con su novia. “Es un amor maravilloso de quien estoy detrás, mejor dicho, yo espero ganar La Descarga para casarme con esa mujer. Yo le digo ‘ella’ para no revelar su nombre. Ella no es ciega, aclaro, ella va a ser mi luz, mi guía, mis ojos, y yo no voy a ser una carga para ella, yo voy a ser una descarga”, dijo muy contento.