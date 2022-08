El domingo 31 de agosto de 1997 el mundo entero se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Lady, la princesa de Gales. El corazón de Diana Frances Spencer, la ex esposa del príncipe Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II, dejó de latir a la madrugada del 31 de agosto, en el hospital de la Pitié-Salpêtrière, de París.Tenía 36 años.

Hoy se cumplen 25 años sin la mujer que se ganó el cariño de los ingleses. Su empatía y actitud de servicio hicieron que el mundo la conociera como La princesa del Pueblo. Aunque su relación con la monarquía inglesa estuvo llena de inconvenientes, el cariño de quienes recibieron su apoyo en diferentes causas humanitarias en todo el planeta cada día fue más grande. Lady Di dejó un legado que permanece en el tiempo.

Lady Di: así fueron los últimos días de la princesa Diana antes de su muerte

En esta fecha, en que los medios recuerdan su historia como princesa y madre, se revive el testimonio de Xavier Gourmelon, el bombero que socorrió a la princesa después del accidente de tráfico en el Puente de l’Alma, en París. El rescatista fue el último en escuchar su voz. Fue tres minutos después del fatal accidente, cuando Gourmelon la escuchó, “¡Dios mio! ¿Qué ocurrió”. Impactado por el recuerdo de la escena, el rescatista recordó, años después, durante una entrevista con The Sun, “estaba en el piso, en la parte trasera. Se movía muy despacio y pude ver que estaba viva. Noté que tenía una lesión leve en su hombro derecho y, más allá de ello, nada significante. No había sangre en ella en absoluto”. El hombre le reveló a los medios que pudo reanimarla de un paro respiratorio, que sufrió minutos después. Lamentablemente, entró en coma mientras iba en la ambulancia camino al hospital, donde, a pesar de los esfuerzos médicos no pudieron salvarla.

Horas antes de la tragedia, Lady Di disfrutaba de un viaje por la Costa Azul y Córcega, junto al egipcio Dodi Al Fayed, su nuevo amor. En ese momento, la madre de William y Harry y Carlos de Gales completaban un año de haberse divorciado oficialmente, luego de 15 años de un matrimonio polémico. Su separación ya había sido anunciada 5 años atrás, en diciembre de 1992, y Lady Di, aunque perdió el título de Alteza Real, conservó el de princesa de Gales.

El último verano de su vida fue uno de los más mediáticos de todos, su relación sentimental con el productor de cine Dodi Al- Fayed, hijo del multimillonario Mohamed Al- Fayed, era foco de atención mundial. Durante los nueve días anteriores a su muerte, la pareja disfrutó del Mediterráneo en el Jonikal, el gigantesco crucero de 22 millones de euros que pertenecía al empresario. Ni estando en altamar, los enamorados tuvieron privacidad, pues los paparazzis, que seguían a Diana todo el tiempo, registraron cada momento de su travesía.

Se acercaba el final de las vacaciones, y Diana solo pensaba en regresar a Londres para acompañar a sus hijos, William y Harry, a su primer día de clases. La pareja llegó a París, donde pasó la noche en el Hotel Ritz, propiedad del padre de Al-Fayed. Durante el trayecto desde el aeropuerto, fotógrafos ingleses e italianos persiguieron a Diana y a Dodi desde el aeropuerto, incluso obstaculizaron el camino de los automóviles que los transportaban. Según Kes Wingfield, el guardaespaldas de Dodi, la princesa no ocultó sus nervios. “Tenía miedo. Imaginó que las motos caerían o chocaran, cerrándonos el paso”.

Lady Di: así fue la persecución que acabó con su vida

Después de dormir un par de horas y de comer en la mejor suite del hotel, Diana Spencer intentó salir del lugar, pero sin la protección de la seguridad real, que ella había rechazado tener, volvió a sentirse acosada por los paparazzis que nunca se separaban de ella, para registrar cada movimiento suyo, en especial, ahora que parecía estar viviendo un romance muy serio. Moverse del lugar no fue una opción, así que regresó a su habitación y se comunicó con varios amigos, uno de ellos, Richard Kay, periodista del Daily Mail, con quien habló sobre las obras benéficas que tenían proyectadas en el futuro. También le habló sobre la felicidad que sentía en ese momento de su vida.

A las 7 p.m. Lady Di y Dodi salieron por la puerta trasera del hotel para dirigirse a una propiedad del egipcio. Cuando todo marchaba según lo planeado, una vez más sus planes fueron truncados, pues varios carros, llenos de fotógrafos, los encontraron en la calle Arsène-Houssaye. La mediática pareja tuvo que regresar al Ritz y cenar en la suite imperial. Eran casi las 11:00 p.m.

Ambos volarían a Londres el día siguiente, pero debían volver a la propiedad del millonario para recoger el equipaje, así que idearon un plan para salir sin ser seguidos por la prensa. Utilizaron la puerta trasera e incluso intentaron despistar con otro vehículo, donde, supuestamente, se transportarían. No lo lograron. A bordo del Mercedes Benz S280, de placa 688LTV75, la princesa y su acompañante fueron perseguidos, a alta velocidad, por quienes querían obtener fotos suyas. Fue una persecución a 150 kilómetros por las calles de París. Pasaron por la Avenida Cambon, la Plaza de la Concordia, las avenidas Course la Reine y Albert I y llegaron al túnel debajo de la Plaza del Alma. A las 12:30 A.M. el conductor del automóvil perdió el control y se estrelló contra la columna número trece. El vehículo quedó destrozado, Dodi y su chófer, Henri Paul, murieron casi de inmediato, mientras a la princesa de corazones, que estaba herida, le quedaba poco tiempo de vida.