“Las cosas no son como parecen”: apareció la mujer que atacó a Karol G en Provenza

Este fin de semana, una oleada de fans recibió a Karol G en el barrio Provenza, en Medellín, lugar que tiene el mismo nombre de su reciente éxito musical. “Provenza es de Karol G y de todo el combo, o sea de ustedes, van a hacer tatuajes, musiquita y chorrito ilimitado”, aseguró la artista.

La Bichota sorprendió a sus fans con un inesperado concierto, que fue recibido de manera eufórica por parte de sus seguidores. Sin embargo, hubo un hecho que opacó el momento. En un video que se volvió viral en redes sociales, se observa a una mujer arrojándole un liquido a Karol G, suceso que generó repudio en redes sociales.

Te puede interesar: Karol G es atacada por una mujer luego de su presentación en Provenza

Habría aparecido la mujer que atacó a Karol G

Según un comentario en redes sociales, la supuesta mujer que arrojó el líquido a Karol G aseguró que no es lo que parece. “Que pena con ustedes, pero las cosas no son como parecen. Para empezar la bebida no era cerveza, ni mucho soy fan de Anuel, ni de Yailin, claramente si estaba en Provenza porque fui a disfrutar de la compañía de Karol G.

“Me emocioné un poco y aventé agua. Sí, es una falta de respeto y pido disculpas a todos, especialmente a la cantante. Todos cometemos errores ¡Mil disculpas!”, aseguró la mujer quien se hace llamar Kim en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: ¡Madonna sigue en Colombia! Maluma sería su guía turístico en Medellín

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea